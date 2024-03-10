Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии 32 детей

Фото: www.globallookpress.com / Philippe Lissac /GODONG

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Все они находились в лагерях для беженцев в Заевфратье. Теперь несовершеннолетним предстоит пройти медицинское обследование и социальную реабилитацию.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии 32 российских детей, которые находились в лагерях для беженцев в Заевфратье.

«На этот раз нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в России 32 детей в возрасте от пяти до 17 лет. Это 12 девочек и 20 мальчиков», — сказала журналистам Львова-Белова.

Омбудсмен отметила, что дети предстоит пройти медицинское обследование и социальную реабилитацию. После этого они уже смогут увидеться со своими родственниками, у которых будут жить под опекой, пишет «Интерфакс».

Львова-Белова напомнила, что гуманитарная миссия по репатриации российских детей из Ближневосточного региона ведется с 2018 года. Всего же в Россию возвращены 546 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции, уточнила она. Соответсвующая работа будет продолжена.

Ранее, писал 5-tv.ru, Львова-Белова сообщила о передаче Украине 11 детей для воссоединения с семьей