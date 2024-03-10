Вокруг света за семь дней: как прошел визит Путина на Кубань

Владимир Путин приехал в Ставрополье и Кубань за неделю до выборов президента Рф

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Куда бы ни приехал действующий президент России, везде его встречали с распростертыми объятиями.

После выступления с посланием Федеральному собранию, где были обозначены реформы на многие годы вперед, действующий президент России, кандидат в президенты РФ Владимир Путин отправился с разъяснительной поездкой по регионам.

Первыми президент посетил Ставрополье и Кубань. Два огромных по площади и значению региона, которые лидируют в России по объему сельскохозяйственной продукции и по туристическому потоку. Логично, что именно эти направления задавали тон всей поездке главы государства. Тем более, что российские аграрии демонстрируют поразительные результаты.

За последние 20 лет Россия не только научилась себя кормить, но и нарастила поставки продукции в другие страны в 30 раз. Таким образом, мы уже уверенно входим в ТОП-5 экспортеров наравне с Китаем. США, Индией и Бразилией, а по отдельным позициям и вовсе держит первое место.

157 миллионов тонн зерновых было собрано в позапрошлом году и 147 миллионов в прошлом. Таких урожаев никто никогда не видел. Россия также стала четвертой страной в мире по производству мяса.

Мы помним все эти анекдоты советского периода:

«Длинная, зеленая, колбасой пахнет. Что такое?» — «Электричка из Москвы, потому что все везут колбасу».

«В Саратове поймали группу наркоманов. Что они делали?» — «Нюхали копченую колбасу».

Это все ушло в прошлое, и сейчас ситуация кардинально поменялась.

В Ставрополье президенту показали теплицы крупнейшего в Европе комплекса в поселке Солнечнодольск. Из названия понятно, что климат здесь может конкурировать с Анапой по числу светлых дней, а почвы позволяют снимать хороший урожай. Конкретно на этом производстве снимают по 43 тысячи тонн томатов в год. Президент попробовал — вкусные.

Понятно, что визит главы государства в поселок, где живут 13 тысяч жителей, стал настоящим событием. Президенту желали здоровья, успехов, а одна женщина не выдержала — поцеловала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков рассказал о работе службы безопасности Путина.