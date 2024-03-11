Луч света в темном царстве: молодежь со всего мира услышала правду на ВФМ

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Строительство равенства и справедливости — то, ради чего и затевался фестиваль.

Двухчасовая беседа с российским лидером Владимиром Путиным стала кульминацией насыщенной программы Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Задумайтесь только — приехали делегации из 188 стран мира, а на планете всего, по данным ООН, 193 независимых государства.

Кстати, неофициально была и делегация украинской молодежи. Что дал этот фестиваль участникам кроме возможности неделю пожить в Сочи за счет организаторов?

Прежде всего, возможность самим увидеть Россию и снять с глаз те шоры, что им надевают западные политики и СМИ. А также возможность общения, выстроить горизонтальные связи, которые через границы могут двигать их страны, а, значит, и весь мир вперед к по-настоящему гармоничному многополярному миру.

Репортаж корреспондента «Известий» Ярослава Богата. Всего одна неделя изменила мир, который собрался на черноморском побережье.

Мир молодежи из 190 стран планеты. Почти тысяча мероприятий: участники бережно собрали в свой багаж эмоций, знаний и новых знакомств.

И если за время Всемирного фестиваля молодежи у кого и остались вопросы, то только к человеку, благодаря которому они смогли сюда приехать. Общение с Путиным в последний день фестиваля из подведения его итогов сразу же превратилась в обсуждение глобальных вызовов.

Вот вопрос от самой многочисленной делегации из Китая: как же молодым жить в это непростое для мира время?

«Если молодые, как вы, занимающиеся разными сферами деятельности, будут встречаться, слушать и слышать друг друга, то тем, кто принимает решения на политическом уровне, сегодня будет легче склоняться к таким вариантам разрешения конфликтов, которые ведут не только к миру, а создают стабильность на будущее», — ответил он.

Границ для молодежи быть не может, соглашаются участники. Да и недружественных стран на фестивале нет.

В некоторых странах остались недружественные элиты, разве что. А те, кому жить дальше и беречь мир, приехали в Сочи.

Вот анестезиолог из Бельгии проходил в России практику. Спрашивает у президента про «секретное оружие» русских — их уникальную душу.

«Участие в этом форуме дало мне возможность еще раз увидеть собственными глазами, что Россия является страной передовых технологий, особенно в медицине, и всегда готова принять людей, которые хотят приехать сюда работать. Может быть, у вас есть совет для молодых людей, которые хотят переехать в Россию и понимать русскую душу?» — говорит Матиас Ковакс.

«Что это такое? Мы сосуществуем и развиваемся в многообразии культур, религий, традиций. Все это вместе — такое пространство, которое позволяет нам из года в год, из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие обмениваться не только генетическим кодом друг с другом, потому что очень много смешанных семей на пространстве России возникает, но обмениваться и культурным кодом. Создается некоторая общность, единая российская нация. Она действительно основана на тех ценностях, которые мы сегодня называем традиционными, даже если не очень отдаем себе отчет в том, что это такое», — поделился Путин.

О желании работать с Россией говорит само прибытие этих тысяч молодых людей и девушек на фестиваль. Будущие лидеры мнений со всех континентов именно у Путина интересуются, как сделать жизнь лучше в их странах, а некоторые даже оправдываются за действия своего правительства.

«Хочу от имени черногорской делегации и жителей Черногории извиниться за санкции, которые были наложены на Российскую Федерацию», — сказала Александра Делетич.

Разговоры на взрослые темы транслируются тысячам сверстников со всего мира с обычных смартфонов. В иностранной прессе ни слова о самом масштабном со времен пандемии молодежном событии в мире.

Да и пускать хотели не всех. Может быть, потому что, пробить зарубежную информационную стену, пытливым умам не составит труда.

Вот задает вопрос лидер делегации из США, утверждает, что за участие в подобных мероприятиях им грозили проблемами. Но ведь как не приехать, на родной земле их просто не слышат.

«Я говорю от лица большинства американцев. Мы не хотим, чтобы наши налоги продолжали уходить на поддержание украинского конфликта в то время как наша страна разрушается изнутри», — говорит Калеб Мопин.

«Ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство, вот в этом вопрос. Я считаю, что США не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах. Они создали монополию и стали ее укреплять. Я имею в виду не американский народ, а именно правящие элиты, в том числе и ваши союзники, они только помалкивают, боятся лишнее слово сказать, потому зависимость большая», — считает Путин.

Но еще большая зависимость до последнего времени была у развивающихся экономик. От лица всей Африки за российскую помощь и поддержку Путина благодарит студент из Уганды — не просто как президента, как отца, а после шуток — серьезный ответ.

«И в Северной Америке, в Штатах, и в Европе многие люди, серьезные, грамотные, глубокие люди, считают, что в значительной степени благополучие этих стран основано на эксплуатации других народов. Сегодняшнее благополучие основано на эксплуатации Африки в значительной степени — на эксплуатации природных богатств и людских человеческих ресурсов… Они прямо говорят об этом, по-честному. Я не считаю, что здесь нужно что-то перебирать, впадать в какой-то экстремизм, требовать покаяния. Но что совершенно точно нужно делать — нужно учитывать это обстоятельство. Потому что только при учете этого обстоятельства мы можем добиться исправления сегодняшнего несправедливого экономического миропорядка», — говорит российский лидер.

Строительство равенства и справедливости — то, ради чего и затевался Всемирный фестиваль молодежи. Время, когда приходилось действовать под чужую указку вопреки своим интересам, прошло, уверены здесь: время любой дискриминации, исключительности, нацизма и фашизма не должно повториться.

«Это яд, который отравляет жизнь очень многих народов, в том числе и сегодня на Украине. Кто такие бандеровцы? Бандера уничтожал поляков, евреев. И этим людям они отдают честь и прославляют. И с этим мы боремся», — подчеркнул Путин.

Вопросы по теме СВО участники иностранных делегаций на протяжении всего фестиваля задавали своим сверстникам из России, в том числе и представителям регионов, вернувшихся в родную гавань. Для молодежи из Луганской и Донецкой народных республик, из Херсонской и Запорожской области жизненно важно рассказать правду.

«США сами выпустили этого джина из бутылки, но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом? Что происходило в той же Югославии? Мне мои коллеги неоднократно говорили: ну да, мы делали это без решения Совета Безопасности. Но там же война шла столько лет, восемь лет кровопролитие, надо было что-то делать», — отметил Путин.

Эта встреча длилась почти два часа, столица молодежи мира долго не отпускала президента. Апогей фестиваля — на главной ледовой арене Олимпийских игр в Сочи.

Здесь все уже привыкли к русским ушанкам, к гирляндам из самых разных флагов. Масштабное шоу плавно перешло в уютные посиделки у костра, вокруг которого целый стадион — каждый на трибуне и за пределами арены достиг своих целей.

А еще исполнил мечты, как и главные герои церемонии. На экране видеодневник их фестивальной жизни: кто-то просто мечтал оказаться в России, кто-то — привлечь внимание к языку жестов, или, например, молодой певец из Аргентины, который посвятил свой номер матери.

Здесь пропитались нашими традициями — они не так уж и различаются. И это стадион подтвердил аплодисментами, когда Путин обратился к трибунам.

«Мы все равны с момента нашего рождения. Мы все равны с того момента, когда мы благодаря маме и папе — а именно так люди появляются сегодня на свет, другого способа не существует даже при современных технологиях. Всегда существует мужское и женское начало», — говорит глава государства.

Это есть ключ к построению справедливости. Такие условия можно создать, это доказали на фестивале сами участники.

«Уверен, у вас будет много успехов. Один из лозунгов сегодняшнего фестиваля — „Начинаем будущее вместе“. Будем считать, что будущее началось. Но каким оно будет — зависит от вас. Желаю вам успехов. Будьте счастливы!» — сказал Путин.

В какой-то момент на трибунах появился «Бессмертный полк». В руках участников — портреты предков из разных стран, сражавшихся вместе против общей беды.

Стадион думал и говорил на одном языке. За неделю можно познакомиться с 20 тысячами участников — это ли не доказательство, участники хором поют песни на иностранных языках.

А еще здесь развеяли мифы и стереотипы из России. О том, что мы не улыбаемся, или в России не любят чужаков, главное, что теперь об этом будут знать во всем мире.

«Стереотип номер один опасен. Например, люди звонят мне: „Привет. Где ты? Россия. О, будь осторожен“. Чего? Перестань быть таким глупым. Я устал слышать глупости», — отметил боксер Кевин Джонсон.

На почти тысячу разных мероприятий фестиваля нельзя было успеть физически. Искусство и культура, экономика и бизнес, наука — каждый выбирал свое, впитывал знания, чтобы делиться ими со сверстниками по всему миру, чтобы сделать его лучше.

И церемония закрытия — это вовсе не конец. Скорее, новая веха истории, международной дружбы, несмотря ни на что.