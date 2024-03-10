Войска на Украину, ракеты Taurus: рискнет ли Европа переступить «красную линию»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

За последнюю неделю лидеры стран Евросоюза сделали немало громких заявлений относительно конфликта на Украине. Но перейдут ли они от слов к действию?

Чем меньше помощи от США поступает Киеву, тем острее разногласия в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон и так повысил градус, заявив, что, возможно, придется послать собственные войска на Украину. Так он еще и долил масла в огонь, говорит вообще не видит никаких ограничений в поддержке Украину.

Отправка войск — это и есть та последняя красная линия, за которой прямое столкновение войск НАТО и российской армии, со всеми вытекающими для ядерных держав последствиями. Но, как истинный француз, Макрон продемонстрировал чудеса изворотливости, в стиле «обещать, не значит жениться».

Скорее всего, тактика «шаг вперед, два назад», объясняется тем, что идея Парижа послать войска вызвала стойкое неприятие у многих других европейских стран, прежде всего у Германии.

«Никто на самом деле не хочет вводить наземные войска на Украину. Сейчас идет дискуссия по этому поводу. Здесь проходит решающая черта, которую мы не переступим. Мы не станем воюющей стороной. И именно поэтому немецкие дальнобойные ракеты Taurus еще не доставили на Украину», — говорит Министр обороны Германии Борис Писториус.

Ракеты Taurus

Кстати, о Taurus. Огромный резонанс вызвала публикация российскими СМИ переговоров немецких офицеров о ракетах и их потенциальных целях, таких как Крымский мост. Да, во всей западной прессе раструбили, что это был перехват разговора российскими спецслужбами. Но что если это не перехват? Что если это слив конфиденциального разговора самой же немецкой стороной? Скандал отложил саму возможность передачи ракет на неопределенный срок, а Берлин, точнее, те политики, кто не хочет большой европейской войны, умывают руки.

На этом фоне как-то буднично в НАТО вступила Швеция. В Вашингтон на хранение пришли все необходимые для этого бумаги, госсекретарь США поставил подпись. И все — 32-й участник в альянсе. А буднично, потому что Стокгольм уже был двумя ногами в НАТО с 1994 года, в том числе отправлял военных для участия в миссиях, даже какие-то шведские солдаты где-то погибли. И учения проводят каждый год, и сейчас такие учения идут в Скандинавии, так что без пафоса.

Но ситуация непростая, альянс готовится к новым войнам, предупреждает секретарь российского совбеза. Впрочем, готовиться, не значит сделать, как сказал бы господин Макрон. Тем более, что голоса разума слышны. Хоть и раздаются они не с Запада, а с Востока. Китай выступил с инициативой мирной конференции, на которой за столом должны быть представители и России, и Украины.

Москва не раз заявляла, что она-то готова, но Киев сам себе запретил участвовать в этих переговорах, что в очередной раз и повторил. Причем, может, неосознанно, выдав истинную подоплеку самозапрета. Пусть, мол, взрослые сначала решат, какой должен быть мирный план, а потом позовут Россию для обсуждения. Получается, что собственного мнения у команды Зеленского нет. Но если старшие скажут, что уже можно идти на переговоры, то куда ж деваться.

Не до него сейчас, ох не до него — в Америке выборы, в Европе тоже выборы, причем в июне. И пока там верхушка не поменяется, команды «фу», «хватит» — Зеленскому не дадут. В таких условиях никто не пойдет на какие-то резкие шаги. Да и не того «калибра» политики, чтобы думать на два — три шага вперед.