Аналитики уже подсчитали: сколько раз Байден соврал во время обращения к Конгрессу

Фото, видео: Reuters / Loren Elliott; 5-tv.ru

Сама речь — свидетельство того, что он живет в выдуманном мире.

«Супервторник» — день, когда 16 штатов провели одновременно внутрипартийное голосование. С разгромным счетом у республиканцев их выиграл Дональд Трамп, и сценарий ноябрьских выборов стал ясен — это будет дуэль Трамп-Байден с вероятностью 99,9%.

Джо Байден на этой неделе обратился с посланием к нации, последний раз в своем президентском сроке. Он призвал Конгресс одобрить, наконец, финансирование Украины, и «не прогибаться под давлением России».

Удивительно, как меняется позиция: «Украина победила, Украина победит. Мы будем помогать, сколько надо, сколько сможем, я не прогнусь». О том, что дальше, репортаж из США корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Знакомая до боли картина: протестующие окружают Капитолий, обнесенный высоким забором. Все как четыре года назад — только теперь не Трамп, а Байден хватается за ускользающую власть.

Его рейтинги падают, и выступление перед Конгрессом о положении дел в стране — лучшая площадка, чтобы спасти ситуацию, как он считает.

Кому как не Байдену уверенно говорить о падениях. К выступлению тщательно готовился- настолько, что, кажется, будто это два разных Байдена.

Тот, что обращался к Конгрессу и тот, что руководил страной четыре последних года. Речь получилась пламенной: минимум конкретики, максимум лозунгов.

И после каждого демократическая половина Конгресса взрывалась овациями, а Камала Харрис вскакивала с кресла. Мы посчитали: выполнила 92 приседания.

Торжество демократии портил сидящий рядом спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Все эмоции — на его лице.

Сама речь — свидетельство того, что Байден живет в выдуманном мире. Там, где его рейтинги, выше, чем у Трампа, и там, где Украина может победить Россию.

Именно с этой темы Байден и начал свое выступление. Это больше всего волнует американский народ в параллельной вселенной Бадена.

«Украина может остановить Путина, если будем поддерживать Украину, предоставляя им оружие, чтобы они могли защитить себя… Я говорю президенту Путину, просто и ясно: мы не отвернемся, мы не уйдем», — сказал Байден.

С небес на землю американских телезрителей возвращает человек, чьи рейтинги точно выше, чем у Байдена — Такер Карлсон.

«Все, что он нам предлагает, это аборты, война и кастрация детей. Не хорошие дороги и школы, не дешевое электричество и еда… Нет! Аборты и война! Кому это надо?» — задался вопросом журналист.

Аналитики уже подсчитали, что Байден во время своей речи солгал более 30 раз. Например, о том, что причина экономических проблем в США — экс-президент и COVID-19, а не политика Байдена.

О том, что цены на лекарства снизились, хотя на самом деле выросли на 35%. И их дешевле покупать, например, в Москве.

Или про то, что миграционное законодательство стало жестче. Республиканцы утверждают — нелегальная миграция, а не Украина — главная проблема Соединенных Штатов.

Мы отправились на границу с Мексикой, чтобы увидеть все своими глазами. В 100 километрах от миллионника Сан-Диего находится главная на западе США «пограничная дыра».

Огромные пустые территории, где нет ничего, кроме скал, камней и суккулентов. На подъезде к самой границе встречаем группу людей, которые явно только что ее перешли, и вряд ли законно.

Соединенные Штаты от Мексики на этом участке отделены неприступным забором. Но мы нашли в нем ту самую брешь, которой пользуются нелегалы.

Ее совсем недавно слегка прикрыли поддоном, обмотанным колючей проволокой, но преграду легко обойти. Здесь достаточно устойчивая, утоптанная тропинка.

Видно, что довольно часто с вершины этого каменистого холма нелегальные мигранты и спускаются сюда, на территорию Соединенных Штатов. Насколько это легко — нам рассказывает и показывает местный житель Ронни: говорит, только что ходил в Мексику обедать.

«Сейчас перейду в Мексику. Байден, ты можешь сказать парням на границе что-нибудь сделать с этим? Потому что уже слишком много людей лазают здесь», — попросил он.

Халатность со стороны американских властей, конечно, поразительная. Мы где-то час катались вдоль этого забора на машине, и вот уже минут 30 крутимся здесь.

Патруль мы встретили в нескольких милях от стены. Офицеры рассадили нелегалов в две шеренги прямо на землю.

Цель этих людей — всеми правдами и неправдами оказаться на территории США, чтобы уже здесь сдаться пограничникам. О том, что мигранты — особый фактор в повестке обоих кандидатов — говорит тот факт, что и Байден, и Трамп одновременно посетили приграничные города накануне «супервторника», важнейшего этапа президентской гонки.

Когда выборы кандидатов от каждой партии — в один день — проходят в наибольшем количестве штатов. В Америке в зависимости от штата есть три вида избирательных участков: открытые, на которых могут голосовать граждане, вне зависимости от партийной принадлежности, есть частично открытые, на них избиратель приписывается к сторонникам той или иной партии после того, как проголосует, и закрытые — только для членов партии.

Вот как здесь — получается, в Америке право голоса есть не у всех. А на так называемых кокусах кандидата вообще выбирает только партийное руководство штата.

Плебисцит проходит с чисто американской спецификой. Дорога к избирательному участку в одном из престижных районов Лос-Анджелеса.

Живая изгородь скрывает неприглядную американскую изнанку. Главный итог «супервторника» — Трамп остается единственным кандидатом от республиканцев.

Его главная оппонентка Никки Хейли выбыла из гонки. За Хейли шли те, кто считает Трампа чересчур одиозным, а Байдена — недопустимо старым.

Что же касается демократов, то Байден был обязан выиграть. Однопартийцы редко идут против действующего президента.

Но тут произошла сенсация — в Миннесоте 20% демократов проголосовали не за Байдена, а «против всех». А на территории Американского Самоа вообще случилась революция.

Выиграл не Байден, а одним лишь самоанцам известный Джейсон Палмер. Если верить опросам той же The New York Times, 10% избирателей, отдавших в 2020-м голос за Байдена, в этом году предпочтут Трампа.

Избиратели честно говорят: кандидаты — один не лучше другого. Итог этой предвыборной недели таков: если ничего экстраординарного не произойдет, именно Трамп и Байден схлестнутся в схватке за кресло президента в ноябре.

И избиратели по этому поводу не испытывают энтузиазма. И тот, и другой уже были президентами, и ничего хорошего Америке это не принесло.