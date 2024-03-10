На раз-два: как ВС РФ уничтожают поставленное Западом вооружение ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk; 5-tv.ru

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Только за последнюю неделю националисты потеряли на поле боя три танка Abrams западного производства.

Красиво горит американская техника — главный вывод этой недели. Самые яркие кадры получились после уничтожения установки системы залпового огня HIMARS. Высокоточный удар заставил детонировать боекомплект — получился салют во славу русского оружия. Тульские мастера уверяют, что прилетела их новая управляемая ракета «Торнадо-С». Это одноклассник HIMARS, а место пуска было вообще в 100 километрах от цели. Это первый подтвержденный на видео случай уничтожения HIMARS. А так третий только за неделю.

Самые многозначительные потери понесли Abrams, за неделю минимум три танка и две машины разминирования на той же базе было сожжено. Часть техники подорвалась на минах, часть была подбита из ПТУРов, часть уничтожена копеечными FPV-дронами. Один Abrams и вовсе с первого выстрела подбил наш танк Т-72. К чему такое подробное перечисление?

К тому, что вывод напрашивается только один — широко распиаренный Abrams, который западные СМИ называют лучим из лучших, оказался обычным танком, который можно уничтожить обычными средствами поражения. И горят они, как и другие танки. Украина стала кладбищем теперь и американских танков.

Министерство обороны отчиталось еще о поражении целой батареи ПВО под Покровском в Донбассе, где было несколько пусковых установок. Подтверждено уничтожение установки советского образца С-300, но, возможно, в колонне был и американский Patriot. Сложно сказать, все выгорело. Но по контурам кабины, похоже, на продукцию «Made in USA».

А самый главный вывод — вся эта хваленая западная техника, как бы не раздували щеки, не может обеспечить ВСУ превосходства над российскими войсками. И, похоже, что ничто не сможет. Все подробности — в репортаже с передовой корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Почти четыреста километров сплошной линии огня. Южно- донецкий фронт движется вперед. Позиционные бои переходят в активную фазу.

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Северные рубежи Приютного — здесь проходит граница между ДНР и Запорожьем. Один из самых тяжелых участков для наступления — на пути штурмовых групп минные поля и десятки вражеских «опорников».

Бойцы 5-й армии обманывают разведку противника, заходят с флангов и обрушивают на врага шквальный огонь. Ближний стрелковый бой, плотный контакт.

Оборона противника прорвана, ВСУ бросают свои позиции, на бегу успевают передать координаты наших войск армейской авиации и операторам БПЛА. Их уже ждут.

Наземную группу от ударов с воздуха прикрывает отряд мобильных зенитчиков. С авианалетом ударных БПЛА справляются расчеты зенитно-ракетного комплекса «Оса».

В захваченный «опорник» заходит наша пехота. Штурмовики возвращаются в базовый лагерь. Рассказывают подробности сражения. Это была молниеносная, но тщательно спланированная атака.

«Между „опорниками“ было меньше семидесяти метров, что нам обеспечило максимальной быстрый проход. Они даже не успели среагировать», — объяснил штурмовик с позывным «Ящер».

Врага хватило ровно на десять минут испуганного сопротивления. Внимание противника чуть раньше рассеяли танкисты, которые подобрались к ВСУ с противоположного фланга. Поддержку нашим штурмовым группам всегда оказывают танковые подразделения.

Бывшие позиции ВСУ на северных окраинах Приютного теперь под контролем наших подразделений, но этого мало. Операторы БПЛА выслеживают рассеявшиеся вражеские отряды. И передают их новые координаты реактивной артиллерии.

Заряжающая машина РСЗО «Ураган». Мощности хватит, чтобы уничтожить практически любую цель на южно-донецком фронте, артиллеристы торопятся. Целей несколько: хаотично отступающая ударная группировка ВСУ и тыловые районы с вооружением.

«Обнаружили БПЛА аппаратом скопление. Нам передали координаты сразу», — говорит командир с позывным «Южный».

Заряженный «Ураган» срывается с места, едет в сторону огневой позиции. На выстреле до цели примерно 27 километров. Это склады с вооружением. Ориентир — великая Новоселовка, где сосредоточена мощная группировка ВСУ. Задача артиллеристов — перерезать каналы снабжения и не дать врагу подтянуть резервы все к тому же Приютному.

Беспилотники фиксируют попадание, а значит нашей пехоте в Приютном станет полегче. Противнику понадобится больше времени на перегруппировку: эту паузу наши штурмовики смогут использовать для очередного наступательного маневра.

Из неподбитой пока американской техники остается только авиация. Потому что пока ее пока на Украине нет. Киевские пилоты только осваивают F-16 на аэродромах в США, Великобритании, Германии, Дании и Румынии. В общем, готовятся. При этом американские самолеты уже задействованы в конфликте, проговорился министр обороны Сингапура. Он на неделе доказывал своему парламенту, что нужно докупить еще баснословно дорогих F-35. И рассказал, как эти аппараты применяются для разведки позиций российских установок ПВО.

Пентагон отреагировал оперативно: «США не используют F-35 на Украине». Но это уже вопрос юридических тонкостей, физически они, скорее всего, и не залетают в воздушное пространство Украины, но антенны и радары этих многофункциональных истребителей, способны пеленговать системы ПВО в радиусе 400 километров, а значит, наворачивая круги где-то над Румынией, они захватывают в прицел половину Крыма и прилегающую часть нашей Херсонщины.