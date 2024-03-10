«С 8 Марта, девочки»: мужчина сломал нос девушке-промоутеру в баре Челябинска

Мужчина, которого не пустили в бар, сломал нос девушке-промоутеру в Челябинске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kozera; 5-tv.ru

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали неадекватное поведение мужчины, которого не пропустили в развлекательное заведение.

В одном из челябинских баров неизвестный мужчина, ударил девушку-промоутера и сломал ей нос. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru пострадавшая Ирина Сердюк рассказала детали произошедшего.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта. Как сообщила в беседе с 5-tv.ru Сердюк, она периодически выходит на улицу, чтобы встретить посетителей бара и проводить их до столиков. В этот момент неизвестный мужчина пытался зайти в заведение. Но ему отказали, так как он вел себя неадекватно. Тогда он стал вымещать свою злобу на первом попавшемся человеке. Им оказалась Сердюк.

«Я пока стояла ждала своих гостей, он на меня смотрел и говорил всякие непозволительные гадости, про внешний вид и так далее. Я до последнего не обращала внимание», — сказала пострадавшая.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann; Instagram* / serdyuk01; 5-tv.ruВ один момент она не выдержала и попыталась осадить мужчину, заявив ему, чтобы он прекратил оскорблять ее. Но он не угомонился. Его пыталась успокоить спутница, но и ей не удалось этого сделать. В один момент он замахнулся на Сердюк и ударил по лицу.

«Я просто разворачиваюсь, поворачиваю голову, и мне прилетают удары. Я даже понять ничего не успела, меня просто покинули силы, сотрудники начали нести меня, потому что я не в состоянии была, все в крови было», — продолжила девушка.

После случившегося промоутер обратилась к врачам за оказанием медицинской помощи. Ей диагностировали сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа со смещением. Кости настолько раздроблены, что теперь восстановить лицо поможет только ринопластика.

«Я ни дышать, ни лежать не могу. У меня болит голова, очень плохо себя чувствую. Ужасно, конечно», — призналась Сердюк.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ruПри этом нападавший после происшествия в спешке покинул бар. Сердюк уже написала заявление в полицию. Однако пока найти мужчину и установить его личность не удалось.

Пострадавшая также делится в личном блоге своим «преображением». Девушка, изливаясь слезами, признается, что не может смотреть на себя в зеркало.

«С 8 Марта, девочки… Сейчас я выгляжу вот так… Сама на себя смотреть не могу», — жалуется Сердюк.

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