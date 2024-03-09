«В свете угроз»: в Европе ожидают выход США из НАТО

Фото: Reuters / MARCO BELLO

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Кандидат в президенты в случае победы проведет саммит НАТО в июне 2025 года.

Ряд дипломатов из стран НАТО сообщили газете Telegraph, что нужно готовиться к выходу США из Североатлантического альянса в случае победы Дональда Трампа в президентских выборах.

«Столицам европейских стран НАТО нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз Дональда Трампа», — отмечается в публикации.

Кандидат в президенты США неоднократно заявлял, что в случае своей победы проведет саммит НАТО в июне 2025 года, в котором поговорит о будущем альянса. Он также выражал свое мнение по поводу работы военного блока. А точнее, он недоволен количеством отчислений, которое НАТО делает для поддержания своей обороны.

Дональд Трамп также отмечал, что не будет идти против России. Все это вызывает тревогу со стороны европейских дипломатов.

Сейчас Трамп является одним из главных кандидатов в президенты на выборах, помимо действующего лидера страны Джо Байдена. В некоторых штатах прошло предварительное голосование. Недавно из гонки вышла Никки Хейли, которую называли единственным противником Трампа.

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