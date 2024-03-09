Самолеты недавно вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ России

Фото: www.globallookpress.com / Henning Kaiser

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Где были замечены иностранные летательные аппараты и какой цели они преследовали?

После вступления Швеции в НАТО военные самолеты страны впервые выполнил разведывательный полет близ границы России, сообщает портал Itamilradar.

Известно, что самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B совершил полет вдоль границы РФ и Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши.

Другой шведский самолет Saab 340 с радиолокационным обнаружением пролетел над Балтийским морем недалеко от Калининградской области.

Швеция официально вступила в НАТО 7 марта 2024 года. В Североатлантическом альянсе теперь 32 участника. По мнению военных экспертов, в случае конфликта с Россией, именно шведская земля станет основным логистическим центром Запада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Совфеде в пух и прах разнесли НАТО за нарушение договоренностей.