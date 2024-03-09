Полиция Москвы опровергла введение усиленного режима

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В сети распространились слухи об увеличении числа полицейских патрулей в центре города в два раза.

В Главном управлении МВД РФ по Москве опровергли информацию о введения усиленного режима несения службы из-за угрозы терактов.

«Сотрудники столичной полиции в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка на территории Москвы», — заявили в ведомстве.

В полиции также призвали не вводить в заблуждение граждан и не распространять недостоверные сведения.

До этого в сети появилась информация о том, что полиция Москвы якобы увеличила в два раза число патрулей в центре города и вывела на дежурство сотрудников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве.