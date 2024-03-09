«Пришлось срочно кое-что удлинить»: SHAMAN удивил публику новым образом
SHAMAN появился перед зрителями на концерте с длинными белыми волосами
Фото, видео: SHAMAN; 5-tv.ru
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Зрители были в восторге от сюрприза исполнителя.
SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в эти минуты дает большой концерт в столичном «Крокус Сити Холле», приуроченный к Международному женскому дню. Программа началась с одной из любимых россиянами песен исполнителя «Ты моя».
Но больше всего зрителей удивил новый образ музыканта. Ярослав Дронов вышел на сцену с белыми длинными волосами.
«Перед концертом мне пришлось срочно кое-что удлинить… Мужчины меня поймут», — пошутил исполнитель.
Публика была просто в восторге от образа музыканта. Песню «Ты моя» пел весь зал, держа в руках горящие сердечки.
Стоит отметить, что празднование Международного женского дня не закончилось. Ярослав Дронов со сцены продлил 8 Марта еще на три дня.
«Я, на правах SHAMAN, продлеваю 8 Марта еще на целых три дня. Пойте, веселитесь, танцуйте! Сегодня я в вашей власти! И все мои песни звучат только для вас!» — заявил исполнитель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN провел 8 Марта в женской колонии.