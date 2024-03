В нужное место: ученые создали наночастицы для безопасного лечения беременных

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

В чем проявляется уникальность разработки специалистов?

Ученые из Университета Карнеги-Меллон изобрели новые липидные наночастицы, которые способны предотвратить осложнения при беременности. Информацию опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Липидные наночастицы составляют основную часть клеточной мембраны и играют важную роль в биологических процессах. Они состоят из липидной оболочки, внутри которой помещаются лекарственные вещества. Благодаря своей структуре и размеру, они могут эффективно доставлять препараты к определенным местам в организме, что делает их очень перспективным инструментом. Разработку уже активно применяют для генной терапии и транспортировки противовирусных лекарств.

Во время беременности иммунная система и ее реакция на чужеродные вещества могут измениться, отмечают ученые.

В рамках исследования специалисты изучили 260 различных липидов и обнаружили частицы, которые могут проникать в плаценту во время беременности, но не накапливаются в плоде.

Ученые отмечают, что благодаря этому особому свойству липидных наночастиц возможно бороться с опасными осложнениями, такими как преэклампсия — резкое повышение артериального давления и уровня белка в крови беременной, что может привести к задержке развития эмбриона и преждевременным родам.

