США введут войска в три страны

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Вашингтон получил военный доступ к территориям государств взамен на их финансирование.

США выделят финансовую помощь трем тихоокеанским государствам в обмен на «эксклюзивный военный доступ» к их территориям. Соответствующее решение принял американский Конгресс, сообщает Financial Times.

Уточняется, что конгрессмены поддержали выделение средств на продление договоров о свободной ассоциации с Палау, Маршалловыми островами и Микронезией. Эти соглашения предусматривают экономическую поддержку тихоокеанских стран взамен на «эксклюзивный военный доступ» американцев к их территориям. Еще в прошлом году власти США договорились с администрациями всех трех государств о продлении договоров о свободной ассоциации до 2043 года.

Одобренный Конгрессом документ предусматривает выделение тихоокеанским странам 7,1 миллиарда долларов в течение 20 лет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент США Джо Байден заявил, что не планирует отправлять американских солдат на Украину.