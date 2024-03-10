Включите их в рацион: названы самые полезные для сердца и сосудов продукты

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Питание в большой степени определяет наш внешний вид, самочувствие и состояние здоровья. На какой еде стоит сделать акцент?

Чтобы иметь здоровое сердце и крепкие сосуды, медики рекомендуют перейти на правильное питание, отказаться от вредных привычек, а также регулярно заниматься физическими нагрузками. Кроме того, необходимо научиться не принимать многие вещи близко к сердцу, так как стресс не менее вреден для нашего организма.

Что касается питания, то ученые советуют быть осторожнее с жирной пищей. Однако, как пишет портал Pronews.gr, последние работы исследователей показали, что красное мясо и сыр полезны для сердца, если их употреблять в умеренных количествах. При этом важно избегать обработанных мясных продуктов.

Однако стоит отметить, что употребление слишком большого количества сыра и жирной пищи может уже привести к панкреатиту. Кроме того, лучше избегать жарки мяса, так как это переводит полезные жиры, белки и углеводы в канцерогенные, которые отнимают здоровье и молодость. Лучшего всего мясо запекать в духовке.

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