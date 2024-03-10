Хозяйкам на заметку: как отбелить пластик от желтизны

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Есть несколько проверенных способов, которые не ударят по кошельку.

Со временем пластик может потерять свой изначальный белый цвет и приобрести неприятный желтоватый оттенок. Если вы хотите восстановить былой вид материалу, то есть небольшой ряд средств, которые помогут вам в этом. Об этом сообщает портал EAOMedia.ru.

Мыло

Нанесите мыло на мягкую губку, используя теплую воду, и вымойте пожелтевшую пластиковую поверхность. Затем промойте это место уже чистой водой и высушите полотенцем.

Зубная паста

Отбеливающая паста также может быть отличным средством для удаления желтизны. Нанесите небольшое количество средства на губку или тряпку и протрите желтые пластиковые поверхности. Затем промойте пластик чистой водой и высушите его.

Уксус и лимонный сок

Эти продукты довольно часто используют для очистки и отбеливания различных поверхностей. Смочите губку в слабом растворе уксуса или лимонном соке и протрите желтые участки. После промойте пластик водой и высушите.

Перекись водорода

Это средство может использоваться не только для обработки ран, а также может помочь удалить желтизну на пластике. Нанесите небольшое количество перекиси на ватный диск и потрите им нужную поверхность. Затем промойте водой место обработки и высушите.

Специальные отбеливающие средства

Есть также специальные средства для удаления желтизны. Однако перед их использованием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя.

Стоит отметить, что каждый тип пластика может реагировать по-разному на различные средства. По этой причине лучше всего перед использованием опробовать один из методов лишь на небольшом участке. Так вы убедитесь, что средство не испортит поверхность и эффективно сработает.

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