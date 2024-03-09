Единственный и неповторимый: в чем заключается феномен Гагарина

Фото, видео: Мастюков Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

«Я — обыкновенный русский человек», — говорил он про себя. Но по факту таких уникальных было не найти.

Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения мировой легенды космоса Юрия Гагарина. Он вырос в обычной сельской семье и никогда не думал, что его имя войдет в историю, а его подвиг будут помнить и чтить вечно. Отправляясь в космос, Гагарин не знал, вернется ли домой. О том, как застенчивый юноша стал героем вселенского масштаба и как его встречали на земле, — в сюжете корреспондента Виктора Синеока.

«День рождения Гагарина-человека тесно связан с моментом рождения Гагарина-легенды. Вот он, 27-летний военный летчик ждет старта в только что созданном космическом корабле. Через несколько мгновений под ним взорвутся тонны горючего, ракету унесет в космос. Что с ним там будет, ученые знают только теоретически. Но Гагарин спокоен. И даже его „Поехали!“ — всего лишь сигнал о том, что к выполнению задания приступил», — отметил Синеок.

Смелый, целеустремленный, выносливый. А еще очень обаятельный и скромный. Герой спустился с небес и сразу заявил — он такой же, как все.

«Я обыкновенный русский человек. Каких у нас в Союзе очень много. Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек», — говорил Юрий Гагарин.

«Советским брендом» Гагарина попытались сделать мгновенно. Вот кадры посещения Великобритании. К нему прорывались настойчивее, чем к Битлз.

Встреча с королевой, профсоюзами, большая пресс-конференция. Этот похожий на детский рисунок — то, как британцы тогда представляли себе корабль «Восток». Настоящее изображение ракеты капиталистам советская власть не доверила. А Гагарина доверила!

Спустя годы от силы его улыбки Запад начал отчаянно отгораживаться.

«Недавно Госдеп поздравил в соцсетях с Днем космонавтики фотографией американского астронавта. Не Гагарина! И с тех пор американцы в День космонавтики не говорят вообще ничего», — заявил журналист-расследователь Рик Стерлинг.

В учебниках США первого космонавта Земли заменили первым американским астронавтом. В 90-е образ пытались очернить и у нас.

Максимально странный немецко-украинский документальный фильм «Гагарин, я вас любила!» в итоге вдохновил на прекрасную песню.

Музыканты «Ундервуда» вспоминают: как-то на концерте к ним подошел огромный поклонник с татуировкой Гагарина.

«Он обнимает тебя до хруста в костях. И говорит: «Ребята, я назвал своего сына в честь вашей группы». Мы говорим: «Как? Вова или Максим?» Он говорит: «Нет! Юра!» — вспоминает рок-музыкант Максим Кучеренко.

«Безусловно, он харизматичный. И харизма у него добрая», — отметил рок-музыкант Владимир Ткаченко.

Но о доброй харизме все время надо напоминать. Хотя память о Гагарине хранят сразу в нескольких музеях. Вот в РКК «Энергия» к подлинной части гагаринского «Востока» можно прикоснуться.

«Обшивку спускаемого аппарата космического корабля, который доставил Гагарина из космоса к земле до того момента, как он катапультировался, здесь, в музее, официально разрешено трогать руками. И это очень наглядно. Видно, как капсула обгорела в плотных слоях атмосферы. Вот здесь меньше, а вот здесь значительно сильнее, даже остаются следы на руке», — рассказал корреспондент Виктор Синеок.

«Соприкосновение с великим может вдохновить что ли. Какого-то даже простого школьника», — считает ведущий специалист музея РКК «Энергия» имени С. П. Королева Светлана Даниленко.

В музее звездного городка — кабинет космонавта № 1, в котором ничего не меняли. Рядом личные вещи, в том числе часы, которые он брал в полет.

«Эти часы Гагарин получил в 1957 году по окончании Оренбургского училища. Они были с ним и на севере, и 12 апреля», — уточнила заведующая музеем ЦПК имени Ю. А. Гагарина.

На полоске кожзама можно рассмотреть дырочки — Юрий Гагарин подгонял ремешок по руке. Максимально простые часы. В России недавно начали делать такие. Почти.

«Когда мы начали делать эту модель, даже многие мои коллеги не поддержали эту идею, сказали: «Ну зачем мы будем делать что-то уже не очень модное?» — сказала коммерческий директор ООО «Волмакс Груп».

Но Гагарин — не бренд, он, скорее, символ. В Союзе его любили за простоту и одновременно сложность. При небольшом росте занимался баскетболом. Застенчиво улыбаясь, покорил космос.

«Все системы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Самочувствие отличное!» — комментировал свой полет Гагарин.

Были даже изображения космонавта в Палехе. Он там будто былинный герой. Сейчас другие образы. Итальянский художник посвятил первому космонавту не холст, но стену.

«Гагарин, Че Гевара — это все те люди, что вдохновляют меня. Гагарин — символ того, что мы все равны и мы все можем достичь невероятных результатов!» — подчеркнул итальянский художник Йорит Агоч.

А вот художественных книг про Гагарина почти нет.

«Настолько яркий, настолько замечательный, что мы просто: писатели, поэты — боимся его пропустить через свою личность. Что мы хуже его — точно», — поделился писатель, биограф Гагарина Антон Первушин.

В современной массовой культуре Юрий Гагарин занимает совсем не то место, которое мог бы. Но это место особенное. Именно он с телефонной трубкой будто спрашивает: «Как вы там, потомки?» И кому, как не Гагарину, задавать нам этот вопрос.

«После этого старта на Гагарина обрушились всемирная слава, успех, награды. Он в жизни мог больше никогда не рисковать и не садиться за штурвал самолета. Но Гагарин-человек больше всего на свете хотел летать. Один из таких полетов в конце концов и унес его жизнь, оставив нам навсегда лишь Гагарина-легенду», — отметил корреспондент.