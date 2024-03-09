«Время борьбы и свершений»: Скляр рассказал о концерте группы «Ва-Банкъ» в Москве

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Помимо проверенных временем хитов, прозвучат и песни из нового альбома, которые сегодня актуальны.

В Москве 13 марта состоится концерт российского музыканта Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ». В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru артист рассказал, какие композиции исполнит в честь своего 66-го дня рождения.

По словам Скляра, концерт будет включать себя не более 21 песни. Если больше, это перешагнет предел слушательского и зрительского восприятия. Выступление музыкантов будет сопровождаться видеоинсталяцией, созданной специально для этого дня.

«Очень много накопилось песен, вообще накопилось много песен и многие из них хорошие. Нам кажется, что они хорошие, интересные, музыкально интересные. Но просто концерты имеют определенную длительность. Мы наигрываем какие-то песни, которые наша аудитория любит и ждет их всегда, а какие-то песни просто забываются и уходят. Мы-то их помним, а живьем их не играем. И поэтому решили вот на этом концерте мы кое-что обязательно из старого, доброго и того, что нам кажется актуальным и интересным», — делится артист.

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Что касается нового альбома группы «Ва-Банкъ», Скляр признается, что создавали его постепенно, в течение двух последних лет. И, конечно, все композиции сборника соответствуют духу дня сегодняшнего, «времени борьбы и свершений».

«В этом смысле мне очень дорога и сейчас я ее чувствую, эту песню, которая открывает альбом. Она называется «Вперед, друзья». Я очень давно хотел эту песню записать, мы не записали ее «Ва-Банком» и не играли. А песня, тем не менее, моя любимая. И очень хотелось сделать «Дубинушку». Вот нашу, любимую, ту самую «Дубинушку», потому что она, как мне кажется, актуальна. Там прямо четко слова про наш сегодняшний день. Поэтому «Дубинушка» тоже вошла в альбом, она «закрывашка», — говорит музыкант.

Выступления «Ва-Банкъ» пройдет в концертном пространстве «Урбан» в Москве.