Пять человек попали в больницу после стрельбы в Люберцах

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Ситуация произошла возле кафе на Комсомольском проспекте. Как рядовая беседа переросла в разборки?

Пять человек пострадали и были доставлены в больницу в результате стрельбы, произошедшей в Люберцах. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подмосковная полиция».

Согласно информации, поступившей в дежурную часть МУ МВД «Люберецкое», стрельба произошла возле кафе на Комсомольском проспекте. Штатная беседа двух групп мужчин быстро переросла в вооруженный конфликт: по предварительной информации, неизвестные произвели несколько выстрелов в своих оппонентов из «предметов, конструктивно схожих с оружием».

Полиция, прибывшая на место происшествия, в режиме реального времени не смогла установить, кто из дебоширов открыл стрельбу первым. Проводятся дополнительные следственные действия.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и розыск лиц, причастных к данному противоправному деянию», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МВД проводят ряд мероприятий, направленных на розыск лиц, которые причастны к случившемуся. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК расследует дело по факту инцидента с участниками СВО в кафе Подмосковья.