«Передал слова Путина»: к чему приведут скандальные переговоры Трампа и Орбана в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ting Shen; 5-tv.ru

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Политики встретились в поместье миллиардера во Флориде. А вот с Джо Байденом венгерский премьер беседовать не захотел. Что это означает?

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и премьер-министр Виктор Орбан — это политики, которые нацелены на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество Россией. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Вадим Мингалев.

Встреча двух политиков

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил США, где встретился в Дональдом Трампом в его поместье во Флориде. Политики обсуждали, в том числе, вопросы урегулирования конфликта на Украине и необходимость диалога с Россией. Это при том, что действующие власти Соединенных Штатов в лице президента Джо Байдена и его администрации, где преобладают демократы, выступают резко против переговоров Москвы и Киева, равно как и многие европейские чиновники и, разумеется, руководство Великобритании.

К слову, о встрече с Байденом Орбан не запрашивал, удовлетворившись встречей с Трампом. Это уже назвали беспрецедентным шагом и настоящим вызовом в адрес властей Штатов.

Как прошел разговор, официально пока не заявлялось. Однако весьма красноречивым можно назвать пост в социальной сети Х, который венгерский премьер опубликовал после беседы с миллиардером.

«Было приятно посетить сегодня президента Дональда Трампа. Нам нужны лидеры в мире, которые пользуются уважением и могут принести мир. Он один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!» — написал Орбан.

Выборы главы государства в США назначены на осень 2024 года. Дональд Трамп будет баллотироваться от Республиканской партии, где по итогам праймериз и решением некоторых претендентов, снявшихся с гонки, стал единственным кандидатом.

Политика глобалистов себя не оправдала

Визит Орбана в США, его встреча с Трампом и последующее заявление свидетельствуют о том, что в ситуация складывается не самым лучшим образом для сторонников политики глобализма. Конечно, в первую очередь это так называемое «мировое правительство» во главе с США, действия которых привели к серьезным проблемам внутри тех же Штатов.

Как отмечает политолог Вадим Мингалев, на сегодняшний день уже 60% населения США недовольный тем, что происходит в их стране. И именно в Дональде Трампе все больше начинают видеть того консерватора, который способен решить проблемы.

«Все видят в Трампе такого традиционного, консервативного политика, который будет делать все для Америки и во имя Америки. В первую очередь, заниматься политикой возвышения США, чтобы вернуть уважение, былую экономическую мощь, а не только опираться на военную мощь», — указывает специалист.

Планете нужен мир

Мингалев отмечает и определенные тесные связи Виктора Орбана с Владимиром Путиным, что, в том числе, говорит о консервативности венгерского премьера, которому нужны партнерские отношения с Россией, а не конфликт.

«Он прекрасно понимает, что военное противостояние с Россией невозможно по многим причинам. Это действительно приведет к Третьей мировой войне. Поэтому именно эти разговоры с Владимиром Путиным и передал Виктор Орбан господину Трампу», — считает политолог.

«Нужно поговорить с русскими»: в Венгрии обозначили главную ошибку Запада

Мингалев уверен, что Трамп и Орбан нацелены на то, чтобы начать переговорные процессы о заключении мира и урегулировать украинский конфликт, а не вести к его дальнейшей эскалации, как это делает руководство многих стран Запада и Европы. Причем, что немаловажно, мир должен быть заключен на условиях России.

«Этот мир необходим для дальнейшего экономического развития, заметьте, не только Европы, но и самого американского континента, самих США. Потому что огромный уровень безработицы, беспорядок на границе происходит в результате этой необдуманной политики глобалистской, в которой США тратят свои средства и все усилия и силы на внешнюю политику, забывая о внутренней. Это приводит к определенному дисбалансу. Ведь экономика США практически не тянет ведение этой политики. Пора остановиться», — убежден эксперт.

Политолог отмечает, что Трамп и Орбан являются теми политиками, договоренности с которыми могут носить по-настоящему долгосрочный характер, с имеющимися гарантиями на соблюдение условий. И именно они очевидно настроены на то, чтобы подружиться с Россией и построить с ней конструктивные партнерские и взаимовыгодные отношения.

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