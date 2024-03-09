Средневековье правит бал: в каких странах и за что вас могут быстро казнить

Фото: www.globallookpress.com / David Wall

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Смертная казнь давно считается пережитком прошлого, но в некоторых странах она все еще в ходу. За что на территории определенных государств можно оказаться на виселице?

Смертная казнь за преступления воспринимается как отголосок варварских средневековых времен. Однако не все страны запретили такую меру наказания или хотя бы ввели на нее мораторий. Есть те, которые все еще рассматривают этот вариант наказания для своих заключенных.

Некоторые страны из списка вас удивят — где средневековые традиции все еще правят бал и за что можно оказаться на виселице?

США

Фото: www.globallookpress.com / Michael Donhauser

В каждом штате США действует свое законодательство, поэтому за одно и то же преступление в разных штатах судить будут по-разному. Например, за изнасилование несовершеннолетних смертную казнь могут привести в исполнение в Монтане, Джорджии, Оклахоме, Южной Каролине и Техасе. Кстати, в Техасе на сегодняшний день действует самый большой список преступлений, за которые могут лишить жизни.

В то же время в Калифорнии существует всего четыре категории неправомерных деяний, за которые назначается смертная казнь. Среди них государственная измена, которую можно оценить как враждебный акт, сговор со врагами штата или помощь им, а также лжесвидетельство, которое в практике нередко приводит к казни невиновного. Также в этом списке значится убийство первой степени, совершенное при особых обстоятельствах.

Лишить осужденного жизни в Штатах могут несколькими способами: американское законодательство предусматривает казнь смертельной инъекцией, возмездие с использованием электрического стула или наказание расстрелом.

Китай

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

На сегодняшний день КНР является единственной страной, которая не предоставляет данные о количестве приведенных в исполнение смертных казней. Вместе с тем, есть поводы полагать, что именно тут их происходит больше всего за год по сравнению с остальным земным шаром.

Наивысшую меру наказания в виде смертной казни в Китае назначают за незаконный оборот запрещенных веществ в особо крупных размерах. Также казнить в КНР могут за коррупцию в значительных масштабах. При этом в Китае есть только два города, на которые высшая мера наказания не распространяется— это Макао и Гонконг. На их территории действует самостоятельная юрисдикция.

Япония

Согласно японскому законодательству, смертная казнь в этой стране может быть приведена в исполнение за любое из 14 тяжких преступлений. Однако на практике власти применяют данную меру наказания только за убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах.

Имеется в применении смертной казни в Японии и еще один нюанс. Согласно действующему указу, привести ее в исполнение можно лишь спустя несколько лет с момента назначения. Это связано с тем, что местные власти крайне внимательно относятся к принципам справедливости, и прежде чем осуществить казнь, детально изучают все обстоятельства совершенного преступления.

Иран

Смертная казнь наиболее распространена в странах исламского мира. Это связано с тем, что законодательство многих государств основано на правилах шариата, следовать которым следует неукоснительно.

В Иране к смертному приговору могут привести преступления, связанные с различного рода сексуальным подтекстом (от растления малолетних до публикации порнографии), вооруженное ограбление, военные преступления (к которым могут даже отнести трусость во время исполнения боевых обязанностей) и даже фальсификация документов.

Согласно статистике ООН, в Иране большая часть преступлений, мерой наказания за которые была избрана смертная казнь, связана с употреблением или распространением запрещенных веществ. Любое упоминание наркотиков в уголовном деле в разы снижает шансы подозреваемого на помилование и освобождение из тюрьмы. Как сообщает BBC, Иран официально лидирует по количеству реализованных казней среди стран Востока.

Саудовская Аравия

Законодательство этого государства, как и в случае с Ираном, основано на правилах шариата. За кражу тут могут отсечь кисть руки.

Однако самыми страшными по меркам местных законов являются преступления, связанные с беспорядочными половыми связями и осквернением чувств верующих. Так, в Саудовской Аравии жизни можно лишиться, если тебя застукали за изменой второй половинке.

Кроме того, к смертной казни в этом государстве могут приговорить даже за различные эзотерические практики: гадания и ему подобные модные увлечения шаг за шагом приближают местных к виселице. Любое отступление от официально признанной религии, ислама, может стать поводом для смертного приговора. Избрать такую меру наказания могут, даже если человек исповедует атеизм, поскольку неверие во Всевышнего в Саудовской Аравии — богохульство в чистом виде.

Если вы не хотите попасть на плаху, местные чиновники не советуют угонять самолет и совершать вооруженное ограбление. Шансов избежать наказания у преступников, чья вина будет доказана, стремится практически к нулю.

Сам ритуал умерщвления человека в Саудовской Аравии давно оброс всеми необходимыми мерами предосторожности. Процедура проходит под строгим контролем властей и сопровождается документальным подтверждением на всех этапах.

«За последнее время казнить стали в три раза чаще, — объясняет саудовский бизнесмен Абдалла аль-Хусейни в беседе с aif.ru. — Например, 12 марта 2022 года в королевстве лишь за один день обезглавили 81 человека — 37 саудовцев и 44 гастарбайтера. Часть из них были обвинены в терроризме, часть — в государственной измене. По нашим законам, тело преступника не выдается семье. Их хоронят на государственных кладбищах в безымянных могилах, и родственникам не раскрывают захоронения, чтобы те не смогли их навестить. Рубят голову так же за торговлю наркотиками, супружескую измену, занятия колдовством».

Кроме вышеперечисленных стран, в которых смертная казнь все еще является практически реализуемой мерой наказания, в мире также есть ряд государств, где данная мера не запрещена законом, но не приводилась в действие много лет. Среди них, например, несколько государств Африки (Кения, Конго и Ливия), Индия, Республика Корея.

Но даже с учетом того, что многие страны вводят смертную казнь «факультативно», ООН периодически призывает как можно большее количество государств выбрать альтернативные, максимально гуманные способы наказания даже самые тяжкие преступления, навсегда отказавшись от смертной казни.

Фото: www.globallookpress.com / David Wall

Ранее 5-tv.ru писал, что американскому миллиардеру Роберту Дарсту грозит смертная казнь.