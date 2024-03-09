Не надо печалиться: панда Катюша «обманула» зрителей и устроила тусовку в родильном отделении

Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Посмотреть на маленькую панду собралась огромная очередь из москвичей и гостей столицы.

Посетителей Московского зоопарка, отстоявших огромную очередь, чтобы посмотреть на панду Катюшу, но увидевших только спящую малышку, просили не расстраиваться.

«Малышка, бывает, и спит, может быть неактивна, она так же может уйти в родильное отделение. Мы не ограничиваем, не заставляем быть активными. Мы просто их любим любыми. Просим не расстраиваться, не обижаться на нас, если вы отстояли в очереди, а малышка спит. Она же еще совсем маленькая», — написала директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

В пятницу с утра в столичном зоопарке начала собираться очередь в павильон «Фауна Китая. Посетители шли целыми семьями, чтобы посмотреть на панду Катюшу, которая 7 марта впервые вышла в большой вольер. До этого она находилась с мамой в небольшом неэкспозиционном помещении.

Доступ в большой вольер Катюше открыли после того, как она начала проявлять активность. В новом пространстве есть все для развития и развлечений маленькой панды: от конструкций для лазания до небольшого бассейна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ведет себя панда Катюша в новом вольере.