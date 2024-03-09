Собянин: Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены

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Какие инициативы в приоритете сегодня?

Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице будут продлены. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил мэр Москвы, в столице продолжат выдавать гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции. По словам Собянина, благодаря этому разработчики могут доработать свой продукт, внедрить в городскую среду и вывести его на новые рынки.

Также градоначальник подчеркнул, что за прошедшие три года в рамках программы прошло больше 400 пилотных тестирований. В результате компании-разработчики привлекли инвестиции свыше 800 миллионов рублей и заключили контракты на сумму более миллиарда рублей.

Помимо этого, в столице продолжат компенсировать расходы на патентование изобретений. Собянин уточнил, что компенсация за получение российского патента составляет 75 тысяч рублей, а за патентование за рубежом — до 2 миллиона рублей.

Ранее Собянин рассказал, что столичные власти продолжают оказывать поддержку высокотехнологичному бизнесу. Мэр отметил, что средства выделяются и на приобретение оборудования и развитие деятельности. В данном случае возмещается до 50% от всех затрат — максимально 30 миллионов рублей на одну организацию в год. В Москве также есть возможность возместить до 50% инвестиций бизнес-ангелам — максимально 10 миллионов рублей.