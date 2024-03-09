Не нужен ни при жизни, ни после смерти? Могила звезды «Возвращения Будулая» Михая Волонтира оказалась заброшена

Фото: © РИА Новости / Владимир Родионов

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Народный артист Советского Союза несколько лет боролся с онкологией, но борьбу проиграл.

9 марта Михаю Волонтиру исполнилось бы 90 лет. Он снялся в десятках фильмов. А в памяти зрителей остался лучшим цыганом всех времен и народов. Его и по фамилии-то редко помнили — звали просто Будулаем. Роль главного цыгана принесла Волонтиру звание народного артиста Советского Союза, а женщины падали ему в ноги одна за другой. Другого такого обаятельного актера советский кинематограф не знал.

На кличку «Будулай» Волонтир совсем не обижался, более того — любовь аудитории артист чувствовал практически за версту. В дни показа «Цыгана» улицы городов пустели, женщины со всего Союза забрасывали артиста письмами с признаниями в любви, а успех картины был такой, что режиссер Бланк и автор романа Калинин решили не хоронить цыгана, как планировали изначально, а снять продолжение с приключениями героя.

Немудрено, что настоящая жена Михаила Волонтира ревновала актера практически к каждому столбу. Во время вспышек ревности Ефросинья закатывала знаменитому супругу скандалы, рвала пламенные послания от поклонниц и кричала так, что стены тряслись. Волонтир сносил все сцены с каменным лицом, ссылаясь на печальную участь и сложную судьбу.

Немудрено, что исполнителей главных ролей из «Будулая» — Михая Волонтира и Клару Лучко — поклонники «поженили». Такая «химия» сквозь экран чувствовалась, что фанаты просто не хотели признавать, что у каждого исполнителя роли есть свои половинки, которые ждут их дома.

Мог не воплотить образ Будулая в жизнь

Михай Волонтир. Фото: Кадр из к/ф «Возвращение Будулая», реж. Александр Бланк, 1986 г.

Мало кто из истинных поклонников знает, что жилетка Будулая долго ждала своего обладателя. Среди прочих кандидатов на эту роль звучали фамилии Армена Джигарханяна и Николая Сличенко, но интерпретация персонажа режиссера на тот момент не устроила. Окончательное решение о кандидатуре партнера выпало выбирать все той же Лучко: стоило лишь актрисе увидеть Волонтира, как, по ее собственному признанию, она потеряла дар речи. Других кандидатов ни она, ни режиссер прослушивать не стали.

Бешеная популярность к молдавскому актеру Михаю Волонтиру пришла, когда ему было 46. Сам актер считал, что этот возраст — слишком позднее время, чтобы что-то изменить. Сразу после того, как съемки длиной в полгода завершились, актер вернулся в родную Молдавию, где сначала вынужден был выслушать упреки за то, что вновь вернул в обиход представление о молдованах как о цыганах.

Годы потребовались артисту, чтобы переломить тенденцию и помочь аудитории воспринимать его роль как выдающийся прорыв в советском кинематографе.

Через тернии прямо в гроб

Трудности Михай Волонтир умел преодолевать как никто другой. Спустя всего четыре года после выхода Будулая в прокат, артист переквалифицировался в депутаты. Именно на его чиновничий век выпали самые тяжелые вехи Молдавии в противостоянии с Арменией и Грузией. Закончились политические разборки сначала холодом и голодом: в те годы Волонтир работал практически за булку хлеба, а затем всего за 20 долларов. О том, чтобы сниматься в кино, и речи идти не могло.

Итог жизни Волонтира оказался печальным. Многолетний диабет обернулся полной слепотой и практически сразу приковал актера и любимца женщин к постели. Жена Ефросинья стала вышивать иконы, чтобы замолить грехи и вымолить исцеление для мужа, но вместо того, чтобы оббивать пороги врачебных кабинетов, продала машину мужа. Сильный, мужественный в фильмах Волонтир плакал от отчаяния и боли, но помощи попросить так и не сумел, боясь показаться слабым и немощным.

Закат жизни народный артист Молдавии и народный артист СССР встречал в нищете. Спустя время впридачу к диабету и слепоте добавились сначала инсульт, а затем и еще более страшный диагноз — онкология. Последние месяцы Волонтир провел в кишиневской больнице.

«Я никому не нужен. У моих друзей нет на меня ни денег, ни времени», — рассказывал он.

Из жизни актер ушел тихо — ему было 81.

Спустя годы могила Волонтира на центральном кладбище в Кишиневе оказалась заброшена. Вместо дорого памятника с перечислением заслуг на месте захоронения стоит только покосившийся, выцветший крест, а родственники не приносят цветы и не совсем не навещают знаменитого родственника.

«Цыганское» проклятие культовых актеров «Будулая»

Ровно 43 года назад на советских экранах состоялась премьера четырехсерийного фильма «Цыган». Несмотря на не самых знаменитых исполнителей главных ролей, история о цыгане «Будулае» тут же приобрела статус культовой, однако судьбы актеров после премьеры сериала сложились не лучшим образом.

Одним из исполнителей четырехсерийного проекта, кого не пощадила судьба, стал Михай Волонтир. Исполнивший роль цыгана Будулая в одноименном проекте, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем после завершения съемок. Сразу два страшных диагноза — онкология и сахарный диабет поставили крест на возможности Волонтира работать и вести публичную деятельность. Чтобы иметь шанс на спасение, семья молдавского актера продала дом и машину, но эти меры лишь отсрочили печальный конец. Последние месяцы жизни Михая Волонтира прошли в больнице, где он лишился способности самостоятельно передвигаться, зрения, слуха и голоса.

Актриса, исполнившая роль возлюбленной Будулая, Клара Лучко тоже столкнулась с жизненными трудностями. В начале 2000-х ее карьера пошла на спад, Клару перестали приглашать воплощать в жизнь крупные и интересные роли, а с возрастом проблемы со здоровьем только усугубились. Закончилось все внезапно и трагично — в марте 2005 года у звезды советского кино оторвался тром.

Жестокого обошлась реальность и с актрисой Ниной Руслановой. Мало того, что с детства знаменитость вынуждена была бороться за местно под солнцем — актриса выросла в детском доме, так еще и на долю артистки то и дело выпадали трудности. И в жизни, и на экране Русланова воплощала образ сильной и боевой женщины, которой нипочем любые трудности.

В какой-то момент артистку, как и остальных ее коллег по проекту, настиг злой рок. Практически из ниоткуда у Нины Руслановой проявились проблемы со здоровьем, из-за который в 2014 году ей пришлось покинуть кинематограф. Долгие годы актриса боролась с болезнями, перенесла инсульт и неоднократно оказывалась в больнице. Ее жизнь оборвалась в 2021 году. Причиной стал коронавирус.

Правда ли, что Волонтир крутил роман с Прокловой?

В 2017-м, уже после смерти актера, актриса Елена Проклова дала интервью Борису Корчевникову. Она рассказала, что несколько месяцев встречалась с Михаем Волонтиром. По ее словам, роман с популярным актером начался на съемках картины «Будь счастлива, Юлия!», но быстро закончился из-за ревности его супруги: Ефросинья наотрез отказалась признавать соперницу и потребовала, чтобы муж вычеркнул ее из памяти.

«Понимаете, когда играешь любовь на экране, она невольно возникает к партнеру и в жизни. Это достаточно серьезная проблема нашей профессии. Жена Волонтира приехала на съемки, устроила мужу скандал — стены дрожали! После съемок в Кишиневе я уехала в Москву, и наши отношения закончились», — вспоминала Проклова.

Сама жена Волонтира уверяла — Проклова сама нафантазировала себе несуществующей любви, в то время как у них с супругом были идеальные отношения, которым не в силах был помешать даже ураган и конец света.

«Мы прожили с ним 50 лет. У нас была любовь с первого взгляда, и никакая Проклова не могла помешать нам. Мой муж был красив, нравился женщинам, но он был порядочным человеком, семья для него была главным в жизни. Проклова гордится своей бурной личной жизнью, но это ее не красит. После смерти моего мужа она решила заговорить о романе, очернить его. Что же она молчала, когда он был жив? Михай не позволил бы ей распространять про него грязные сплетни», — сказала актриса «Комсомольской правде».

Ранее 5-tv.ru писал, как умирал народный артист СССР Михай Волонтир.