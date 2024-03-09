«Может помочь»: находящаяся на грани развода Нюша начала гадать на картах Таро

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Артистка считает, что важно пробовать самые разные методы.

Певица Нюша, которая, по слухам, находится на грани развода со своим супругом Игорем Сивовым, признается, что не верит в еженедельные прогнозы по знакам Зодиака, зато может обратиться к раскладу на картах таро. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на Russian Party Super совмес­­­­­­­тно с VK.

Нюша отмечает, что не увлекается каким-то одним из направлений, будь то эзотерика, гадания на таро или звездные гороскопы. Но не отрицает, что все это, так или иначе, имеет право на существование.

«Я ищу инструменты, с которыми я могу как-то улучшить свое восприятие мира, улучшить качество жизни. Я считаю, что все это — определенные инструменты, это информация, которая может помочь что-то в своей жизни поменять, улучшить. Поэтому здесь нет какого-то одного направления», — говорит звезда.

По мнению певицы, если и доверять тому же раскладу таро, то только сделанному индивидуально настоящим профессионалом. К тому же, лучше проверить полученный результат у разных мастеров, чтоб закрепить уверенность в его правдивости.

Биография Нюши

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Анна Шурочкина — настоящее имя певицы — родилась будущая певица 15 августа 1990 года в Москве. Воспитывалась девочка в семье музыкантов, которые и привили ей любовь к музыке.

Отец Владимир Шурочкин является бывшим участником музыкального коллектива «Ласковый май», он же выполняет роль продюсера певицы. Мама Ирина Александровна в юном возрасте пела в рок-группе. Когда девочке исполнилось два года, ее родители разошлись, однако отец продолжал проводить с дочерью много времени.

В биографии Нюши ее отец сыграл значимую роль. Владимир Шурочкин часто брал с собой дочь на студию, где она делала свои первые шаги в музыкальной деятельности. В 8-летнем возрасте будущая звезда российской эстрады напишет свою дебютную песню.

У Ани есть сводная сестра — Мария, чемпионка мира, России и Европы по синхронному плаванию среди юниоров. Также у нее есть младший брат — Иван, который занимается таким видом боевого искусства, как трикинг. Нюша тоже увлекается спортом, кроме музыкального образования, девушка имеет навыки в тайском боксе, которым занималась в детстве.

Впервые на сцене девочка появилась в 12 лет, тогда она пела английские песни собственного перевода. С этого момента Нюша стала узнаваемой не только в России, но и в других странах. Как-то во время гастролей в Кельне, девушка получила интересное предложение от продюсерской фирмы Кельна. Однако Аня отказалась, поскольку желала сделать успешную карьеру в своей родной стране.

Звездная карьера Нюши

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Началом успешной звездной карьеры певицы стало участие в проекте одного из федеральных каналов в 2007 году. В это время Анна официально меняет свое имя, с этого момента она уже известна как Нюша.

В 2008 году она принимает участие в «Новой волне», где занимает седьмое место. В это время она также записывает дублированный перевод к песни диснеевского мультфильма «Зачарованная».

Через год поклонники творчества Нюши услышали ее новый сингл «Вою на луну». Именно эта музыкальная композиция стала первым хитом певицы. За первый хит девушка была сразу номинирована в нескольких категориях, среди которых — и «Песня года-2009».

В 2010-м выходит первый альбом Нюши — «Выбирай чудо». Он получил много хороших отзывов не только от фанатов певицы, но и музыкальных критиков, которые говорили о «рождении сверхновой российской звезды». С тех пор певица только взбиралась на пьедестал славы российского шоу-бизнеса.

Личная жизнь Нюши

Одно время говорили, что у Нюши романтические отношения с Аристархом Венесом, актером из сериала «Кадеты». После разрыва этих отношений, по версии некоторых СМИ, у певицы завязался роман с хоккеистом Александром Радуловым, который снимался в ее клипе «Больно». На самом деле достоверно неизвестно, действительно ли были любовные отношения между ними.

Отношения Нюши и Егора Крида

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Пожалуй, самые яркие отношения Нюши — с Егором Кридом — завязались в 2014 году. Популярные российские артисты не спешили афишировать роман и продолжали создавать интригу. Хотя в соцсетях давно появилась информация, что Крид и Нюша встречались и слишком много времени проводили вместе. Коллеги по шоу-бизнесу с умилением наблюдали за конспираторами и искренне радовались за новую артистическую пару.

Открыто об отношениях с Нюшей Егор заговорил спустя два года после расставания. Крид тяжело переживал разрыв с певицей и винил во всем ее отца.

На одном из концертов гастрольного тура экс-блекстаровец исполнил песню бывшей возлюбленной под названием «Только». Признание Егора шокировало поклонников обоих артистов и коллег по сцене. На этом Крид не остановился. На вопросы журналистов о том, что стало поводом для расставания, певец отвечал лаконично — отец Нюши. Он постоянно повторял, что Владимир Шурочкин категорически не воспринимал и не принимал простого парня из Пензы. Тем более не рассматривал его на роль парня старшей дочери.

Егор подтвердил, что романтические отношения с Нюшей начались на рассвете его музыкальной карьере. Он только приехал из Пензы в Москву, подписал контракт с лейблом Блэк стар и на его счете еще не было чисел с шестью нулями.

Несмотря на отсутствие больших гонораров Егор старался делать Нюше приятные сюрпризы и дарить подарки. Первый приличный гонорар Крид потратил на покупку ноутбука любимой девушке.

По прошествии нескольких лет певец продолжает винить Владимира Шурочкина в расставании с Нюшей. При этом бывшие возлюбленные смогли наладить отношения и сняли несколько совместных клипов, в которых поделились своей историей любви.

Нюша оказалась более зрелой и мудрой девушкой, которая не стала выносить сор из избы. По прошествии трех лет с момента расставания с Егором Кридом, она дала первое интервью касательно этих отношений и отметила, что у каждого есть свои комплексы и своя правда.

Певица добавила, что если Егор считает ее отца виновником их расставания, то она не в силах переубеждать его в обратном. У Нюши иное мнение на этот счет и причина разрыва кроется в другом. Артистка подчеркнула, что прислушивается к мнению близких людей, но решение всегда принимает самостоятельно.

Если бы отец запретил ей всяческое общение с любимым человеком, без всяких на то причин, то она бы смогла объяснить, почему этого не стоит делать.

Аня в шутку сказала, что взрослая девочка, тогда и сейчас. На момент расставания у Нюши были другие мотивы и цели. Она всегда верила в талант Егора и знала, что он добьется огромных успехов.

В 2020-м Нюше и Егору удалось наконец-то побороть и забыть прошлые обиды. Артисты не только возобновили общение, но и записали совместный фит «Mr. & Ms. Smith». Накануне выхода клипа Крид попросил прощение у бывшей девушки и предложил начать все чистого листа.

Муж Нюши

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Муж Нюши — Игорь Сивов. Первой супругой Игоря Сивова была преподаватель танцев Елена. В браке у пары, которая развелась в 2016 году, родилось двое сыновей.

В январе 2017 года во время совместного отдыха с Нюшей Сивов сделал возлюбленной предложение руки и сердца, на что певица ответила согласием. Свадьба состоялась в августе того же года на Мальдивах. В браке Игоря и Нюши двое детей — мальчик и девочка.

В 2022-м певица в одном из интервью призналась, что муж ей изменял, пока она была беременна вторым ребенком.

«В прошлом году мы с мужем пережили непростой период. В наши отношения вмешалась измена. Не хотела бы погружаться в подробности, но должна сказать, что важно об этом говорить, ведь такое происходит в жизни миллионов. Бывает по-разному, не могу посоветовать, как поступать. Но уверена, что такие ситуации можно переживать и использовать для выхода на новый уровень», — призналась артистка.

Сам Сивов воздержался от комментариев случившегося.

Слухи о разводе Нюши и Игоря Сивова

Певица Нюша вышла в свет на фоне слухов о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым несколько дней назад. Журналисты заметили, что звезда появилась на публике без обручального кольца.

Однако тему гипотетического развода артистка комментировать отказалась, пишет StarHit.ru. Сейчас по сети активно распространяются фотографии, на которых похожий на мужа Нюши человек обнимает неизвестную девушку.

Кадры только добавили масла в огонь и усилили слухи о возможном разводе. Директор певицы утверждает, что у пары нет никаких конфликтов и они прекрасно ладят, а слухи о разрыве не имеют оснований.

О том, что в семье знаменитости все не так гладко, поклонники стали подозревать давно. Так, супруги отписались друг от друга в социальных сетях.

Кроме того, последний совместный пост был опубликован в ноябре прошлого года в честь дня рождения дочки. Вместе с тем все чаще Нюшу замечают без обручального кольца на безымянном пальце.

Даже в новой песне артистка подняла тему обмана. На днях же певица подогрела слухи, заявив, что ее жизнь претерпевает перемены.

«Перемены — к лучшему. Как вы могли заметить, я достаточно спонтанно решила менять себя, образ, пробовать что-то новое. Я всегда была экспериментатором <…>. Поэтому, как только ощущаю потребность — иду вперед. Так я сейчас чувствую. Готова проявляться в этот новый мир по-новому», — написала Нюша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Нюша рассказала об отношениях с детьми Сивова.