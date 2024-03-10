Устал от перьев и активно «шифруется»? Киркоров перешел на камуфляж не просто так

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Клявшийся снять корону артист опять пошел против общественного мнения.

В отечественном шоу-бизнесе ни дня не обходится без сюрпризов и неприятных поворотов. Не успела аудитория забыть поездки Филиппа Киркорова на Донбасс с «отмывательской миссией», как поп-король вновь подбросил повод поговорить о себе. Причем сделал это аккурат на 8 Марта, в Международный женский день.

Спустя всего считанные недели после возвращения в Россию обещавший снять корону Киркоров вновь угодил в скандал: на этот раз артист появился за кулисами праздничного шоу в костюме камуфляжной расцветки за 500 тысяч рублей. Обещание свое отбросить пух и перья музыкант не сдержал, чем спровоцировал шквал эмоций в прессе в очередной раз. Перед публикой Киркоров щеголял в классическом костюме по фигуре без лишних страз, которые предпочел заменить сумочкой Louis Vuitton.

«Вы увидите нового Киркорова», — клялся и божился музыкант еще до поездки в Донбасс. А что в реальности?

Новый-старый Киркоров

Недавно Филипп Киркоров нагрянул в Горловку, где лицом к лицу встретился с ранеными бойцами. С собой он привез гуманитарную помощь (компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для местного детского центра), а также обещал оплатить протезы для трех бойцов. В довершение артист выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Киркоров в очередной раз подчеркнул, что он, в отличие от многих его коллег, не уехал из России и делать этого не собирается.

«Я не собираюсь уезжать, я живу здесь. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос — папа», — отмечал он.

Чтобы встреча с ним отпечаталась в памяти бойцов ВС РФ, Киркоров подарил раненым куклы с собственным изображением. Большей насмешки над солдатами больницы и сыскать было нельзя.

Вслед за очередной выходкой поп-короля на защиту чести военных на Донбассе встали другие отечественные деятели культуры. Так, например, певица Ольга Кормухина категорично заявила, что ДНР — не прачечная для опрофанившихся на территории страны звезд.

«Донбасс — это не помойка и не прачечная, куда нужно отвозить на отмывку подмоченной репутации разных деятелей. Которым вообще бы, на самом деле, давно пора закончить свою деятельность. Тем более что едут они туда только с одной целью — получить возможность и дальше рубить бабло. Донбасс не заслужил такого отношения. Туда нужно отправлять только лучшее и лучших», — сказала, как отрезала, она, в соцсетях.

Тогда-то артист и заявил, что намерен отбросить весь антураж, возьмется за себя и пересмотрит свое поведение.

Пух и перья

Хватило поп-короля совсем ненадолго. На закрытой вечеринке в честь выхода нового шоу Филипп Киркоров появился при полном параде: из старого артист сохранил только короткую прическу, а сам образ с костюмом «под солдатскую форму» дополнил муляжом фотоаппарата.

По информации прессы, этот костюм Киркоров привез из недавней поездки в Штаты. Комбо Фаррелл Уильямс и Луи Виттон презентовали на недавнем модном показе в США: известно, что певец ни дня не может прожить без новой вещицы от именитого дизайнера. Видимо, и в этот раз любовь к дорогим вещам взяла над Киркоровым верх.

Сам Киркоров, судя по всему, счел подобный наряд уместным, активно поддерживал свое приподнятое настроение и с удовольствием позировал вместе с коллегами перед фотографами. После этого он даже решил сказать пару слов журналистам: в откровенной беседе с прессой музыкант сознался, что сильно изменился за последнее время, а чтобы выжить в современном обществе, нужно «снять корону».

«Вы увидите нового Киркорова, которого не видели. Вы знаете, я сам себя такого не видел, — распинался певец перед СМИ. — Я понял, что во мне есть такие возможности, такие чувства. Я увидел себя совсем другим».

В Сети в очередной раз севшего в лужу поп-короля подняли на смех.

«Сколько бы любитель страз и перьев не менял свою обложку, а начинка-то внутри гнилая», «Склизкий тип», «Для Киркорова закон не писан», «Когда уже его вышвырнут со сцены», «Сколько можно отмываться», — гневались комментаторы.

Попытка в очередной раз все вернуть на круги своя настолько сильно взбесила соотечественников, что те вновь вышли с импровизированными петициями за запрет Киркорова. Светивший широкой улыбкой артист оказался настолько доволен сложившимся положением вещей, что реакция на его довольное выражение лица со стороны общественности оказалась равна «силе противодействия».

Задумка не удалась?

Певец Филипп Киркоров надел костюм с камуфляжным рисунком, чтобы его правильно поняли люди, наблюдающие за происходящим в стране. С такой мыслью к аудитории вышел музыкальный продюсер Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru успевший повидать не одну и даже не две выходки поп-короля эксперт призвал не клеймить Киркорова позором, а дать ему возможность проявить себя.

Филипп Киркоров появился на закрытом мероприятии в костюме под цвет формы ВС РФ. Фото: Instagram* / fkirkorov

По словам Рудченко, наверняка успевший что-то осознать артист вряд ли стал бы заигрывать с аудиторией, используя священные для страны атрибуты, связанные с СВО. Таким образом, уверен Рудченко, Киркоров наоборот хотел подчеркнуть, что стал ближе к народу. Но вместо этого опять попал впросак.

«Не думаю, что Киркоров начинает заигрывать с военной тематикой. Скорее всего он, как и обещал, снимет стразы и будет вести себя более скромно. Может, учитывая СВО, пытается показать, что понимает происходящее, осознал. Чтобы те, кто наблюдает за этим, получили этот месседж. Раздражение вызвало бы, продолжай он говорить одно, а делать другое — выходить в стразах и перьях», — резюмировал он.

Не согласен с мнением Рудченко сенатор Айрат Гибатдинов. По его мнению, такой образ поп-короля, в котором он появился перед взором аудитории, как минимум, неуместен, как максимум — выглядит очередной насмешкой над чувствами поклонников, солдат и их родственников. Парламентарий заявил: в попытках сохранить аудиторию многие знаменитости теряют остатки самоуважения.

«Что хотел этим изобразить Киркоров — непонятно. С образом военнослужащих он точно не сочетается. Все это больше походит на „клоунаду“, чем на реальное социальное высказывание», — заявил сенатор.

Гибатдинов признался, что подобное заигрывание с аудиторией выглядит жалко. По его мнению, сегодня россиянам неинтересно наблюдать за шоу-бизнесом: в стране есть более насущные проблемы, чем щеголяние какого-то известного певца в стразах.

«Период „хайпа“ и клубной жизни давно ушел. Сейчас в нашей стране все поменялось. <…> Наши герои — это ребята, которые защищают родину, матери, которые ждут своих сыновей, работники реабилитационных центров, которые помогают пострадавшим от киевского режима», — сказал парламентарий.

Точка поставлена?

Пользователи Сети уже завалили Киркорова и его имиджмейкеров очередной порцией гнева. Теперь остается ждать, как на новый костюм артиста отреагируют российские солдаты, перед которыми певец несколько часов пытался загладить вину исполнением хита «Снег».

Профильные специалисты массово сходятся во мнениях: восторга поп-король своей новой выходкой у военных явно не вызовет. И дело не столько в самом костюме или его расцветке, сколько в понимании — артист не исправился, своей ошибки не осознал, а обещание сдерживать и вовсе не собирался. В Донбасс Киркоров приехал, чтобы отмыть свое честное имя и вернуться на ТВ-экраны во всеоружии. Своего артист добился, а остальное — пережитки прошлого.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров устроил скандал на концерте в Москве.

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