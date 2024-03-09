В пещерах Челябинска и Башкирии обнаружили древние карты звездного неба

Фото: www.globallookpress.com / ESA/Hubble

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Что представляют собой эти уникальные находки?

Башкирский историк Айрат Багаутдинов обнаружил древнюю карту звездного неба в Игнатьевской пещере в Башкортостане, а также в Каповой пещере в Челябинской области. В числе этих уникальных находок есть еще и лунный календарь эпохи палеолита. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ученого. По словам историка, наши предки изображали космос на потолке в виде точек и пятен. Исследователь отмечает, что эта обсерватория является самой древней из подобных на территории Восточной Европы.

«Археологи изучали культурный слой пещеры, а я — изображения и таинственные знаки древних художников. Так была найдена звездная карта пещерных людей», - рассказывает Айрат.

Историк выяснил, что на этих рисунках изображено несколько звезд и созвездия Большой и Малой Медведицы, а также Девы и несколько других. При этом на композиции «Красное панно» ученые рассмотрели карту звездного неба и сделали на основе этого вывод, что наши далекие предки имели представление об астрономии и математике и пользовались этими знаниями в повседневной жизни. По мнению историков, на красном и черном «панно» изображены магические обряды людей каменного века.

«Меня заинтересовала нарисованная охрой женщина-жрица, напротив которой изображен гигантский бык. Раньше ученых не интересовали якобы беспорядочно разбросанные точки вокруг него. Считалось, что это некий декоративный элемент. А я вгляделся повнимательнее и заметил ковш Большой Медведицы, Плеяды, созвездие Тельца», - сообщает ученый.

Стоит отметить, что наши предки рисовали созвездия несколько по-иному, так как несколько тысяч лет назад расположение звезд было немного другим. Однако с помощью компьютерного моделирования получилось установить их положение 13 тысяч лет назад. Помимо этого, Багаутдинов заметил изображение фаз лунного месяца, а также схематический рисунок мужчины.

«Оказывается, наши далекие предки обнаружили три варианта фаз Луны и даже научились прогнозировать время будущих солнечных и лунных затмений», — делится Айрат Багаутдинов.

Также ученый выяснил, что знаки, изображенные в Игнатьевской пещере в виде треугольника и других геометрических фигур рядом со жрицей и погибшим мамонтом, совпадают с такими же находками в Каповой. При этом, между ними две тысячи лет, но люди сумели сохранить их для будущих поколений. Это говорит о преемственности древних культур.

С учетом этих данных историки предложили включить Игнатьевскую пещеру в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, так как теперь главная задача состоит в том, чтобы защитить эти уникальные находки от туристов. Ученые предлагают построить музей, где любой желающий в виртуальном формате мог бы ознакомиться с изображениями животных и картой звездного неба эпохи палеолита, не нанося при этом вреда древним рисункам.

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