Руководство «Роскосмоса» почтило память Юрия Гагарина

Фото, видео: Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk; Пресс-служба Роскосмоса; 5-tv.ru

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Со дня рождения Героя Советского Союза исполнилось ровно 90 лет.

Руководство «Роскосмоса» почтило память советского космонавта Юрия Гагарина, возложив цветы и венки к месту его захоронения у стен Кремля.

В субботу, 9 марта 2024 года, исполнилось ровно 90 лет со дня рождения Героя СССР, первого человека, совершившего полет в космос Юрия Гагарина. Около его захоронения у кремлевской стены был выставлен почетный караул. В церемонии принял участие генеральный директор корпорации Юрий Борисов.

Также цветы возложили к могиле советского ученого-конструктора, академика Сергея Королева, который стал основоположником практической космонавтики и внес огромных вклад в развитие российской космической сферы.

Юрий Гагарин. Фото: Черединцев Валентин / ТАСС

Первый человек в космосе Юрий Гагарин после исторического полета открыл для себя новый мир. Он не только увидел Землю такой, какой ее не видел никто и никогда, но и смог объездить полмира и встретиться с влиятельнейшими современниками того времени. В каждой стране у трапа самолета космонавта с рукоплесканием встречала толпа желающих хоть одним глазком увидеть покорителя невесомости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что какие подарки получил Юрий Гагарин после полета в космос.