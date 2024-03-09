«В глубокой депрессии»: в Британии раскрыли, что омрачает выздоровление Миддлтон после операции

Фото: www.globallookpress.com / Krystian Dobuszynski

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Недавно пережившая вмешательство принцесса Уэльская чувствует себя «подавленно». Что стало причиной переживаний Кейт Миддлтон и королевской семьи?

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон чувствует себя «хрупко», «подавленно» и «депрессивно» из-за участия Гэри Голдсмита, ее дяди, в реалити-шоу «Большой брат знаменитости». Об этом сообщает британская газета Daily Star, ссылаясь на комментарии королевского эксперта Дженни Бонд.

Младший брат матери Кейт принял участие в популярной телепередаче, где приоткрыл завесу жизни королевской семьи. В эфире реалити-шоу Голдсмит разболтал все подробности жизни монархов, а заодно не пощадил ни принца Гарри, ни его «американскую» жену Меган Маркл. Не остановился Гэри и в своих откровениях касательно здоровья племянницы: так, приближенный к Кейт родственник сообщил, что «существует некая причина, по которой в Кенсингтонском дворце все еще хранят молчание об операции».

Любопытно, что причины хирургического вмешательства супруги принца Уильяма не разглашаются в Кенсингтонском дворце до сих пор. Сейчас принцесса восстанавливается и совсем не выходит на связь с общественностью: из подтверждений, доказывающих, что Кейт чувствует себя просто превосходно, в открытом доступе размещены только снимки папарацци, на которых Миддлтон, предварительно, покидает больницу после лечения.

По словам Дженни Бонд, из-за подобных обсуждений Миддлтон «впала в глубокую депрессию» и, вероятно, чувствует себя очень уязвимой. Демонстративное поведение ее дяди сейчас — это последнее, в чем на данный момент нуждается принцесса, отметила эксперт.

«Очевидно, что бы ни случилось с Кэтрин, она чувствует себя хрупкой — в том числе и морально. Подобная серьезная операция в расцвете сил должна была подорвать ее уверенность в себе. Поэтому на этом этапе выздоровления она особенно уязвима. Она должно быть думает: „Почему, почему, почему дядя Гэри делает это?“ Я думаю, она в глубокой депрессии», — предположила журналистка.

Завоевала сердце королевы

Фото: www.globallookpress.com / Pool

Верноподданные британской королевской семьи не просто так беспокоятся за Кейт Миддлтон — герцогиня Кембриджская второй по популярности член королевской семьи после королевы. Но мало кто помнит, что всеми принцесса не сразу была признана ныне покойной правительницей Великобритании Елизаветой II.

По словам эксперта Кэти Николл, поначалу у королевы были «серьезные опасения» по поводу «приема» Кейт в семью.

«В частном порядке у нее были серьезные опасения, и она считала, что Кейт должна иметь работу и быть сформирована как личность, прежде чем будет объявлено об их помолвке с принцем», — написала Николл в своей книге о позиции Ее Величества.

Тот факт, что у будущей королевы-консорта не было постоянной работы, сильно беспокоил Елизавету II в свое время. Тогда она мало знала о девушке, очаровавшей ее внука, несмотря на то, что он встречался с Кейт уже несколько лет.

Счастливая история любви

Фото: www.globallookpress.com / s22

Конечно, Кейт Миддлтон работала — и фотографом, и дизайнером веб-сайтов, и сотрудником по маркетингу в компании по планированию мероприятий своих родителей, Party Pieces. Она также запустила бренд для фирмы под названием First Birthdays и продолжала обеспечивать свою семью вплоть до января 2011 года, а всего спустя несколько месяцев девушка вышла замуж за Уильяма.

Но, скорее всего, даже если бы свадьба не состоялась, принц и так бы не оставил свою избранницу без финансовой помощи— между ними заметны настоящие чувства, которые с годами только крепнут.

Их история началась задолго до того, как они официально признались в том, что встречаются. Молодые люди познакомились в далеком 2001 году в Сент-Джеймсском университете. Тогда юная студентка даже не подозревала, что станет супругой наследника британского престола. Кейт пришла на праздник первокурсников и почти сразу сразила Уильяма.

В ожидании предложения

Фото: www.globallookpress.com / d75

Впервые их заметили вместе в 2003-м. Возлюбленные отправились отдыхать в Альпы на горнолыжный курорт, где попались СМИ у фуникулера. Больше скрываться от публики они не стали. В 2006-м Уильям пригласил Кейт на традиционный рождественский ланч с Елизаветой II.

Официального предложения руки и сердца еще не было, однако все члены королевской семьи были уверены, что радо или поздно это произойдет. Счастливое событие случилось осенью 2010 года — принц подарил своей возлюбленной особенное кольцо, принадлежавшее его матери, принцессе Диане.

Практически с порога герцогиня Кембриджская наглядно показала: в королевской семье она будет строить свои порядки (в рамках разумных пределов, конечно). Так, во время бракосочетания, транслировавшегося без преувеличения на весь мир, Кейт распустила волосы, тем самым нарушив традицию, которая соблюдалась в семье монархов на протяжении 350 лет. Такая вольность была воспринята британским высшим обществом в штыки, но когда стало очевидно, что Кейт поступила так с разрешения самого Уильяма, то аудитория сменила гнев на милость.

Первенец — принц Джордж — у знаменитой пары родился 22 июля 2013 года. А в мае 2015-го у Уильяма и Кейт на свет появилась дочка Шарлотта. Третьего ребенка — сына Луи — Миддлтон родила 23 апреля 2018 года.

Образцовая мама



Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Как и любая другая мама, Кейт Миддлтон готовит своим детям перекусы в ланч-боксах. Такие дают школьникам, чтобы утолить голод между занятиями в школе или берут с собой в поездку. Очевидно, что и дети герцогов с удовольствием едят бутерброды или жареного цыпленка, а не завтракают, обедают и ужинают блюдами мишленовского уровня.

Кстати, в школу Кейт возит детей сама, а не отправляет лимузин с водителем. Сама Миддлтон неоднократно шутила на эту тему, что у школьных ворот она не самая интересная мама, ведь вне королевских обязанностей она ничем не отличается от среднестатических родителей в Соединенном Королевстве.

В любом случае, дети Кейт и Уильяма растут в обстановке любви и заботы. Они, должно быть, уже знают о своем высшем предназначении, но грядущие обязательства как монархом никого из них совсем не тяготят.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и малыш Луи, стоит признать, давно стали настоящими звездами в Великобритании. Все, в чем они появляются на публике, мгновенно становится хитом, а к любому их появлению приковано особое внимание. Впрочем, баловать детей дорогой одеждой ни Кейт, ни Уильям не спешат — дети супругов довольно скромны в выборе той одежды, которая составляет их повседневный гардероб.

Миддлтон — большая любительница найти жемчужину в соломе, так что с удовольствием ходит по обычным магазинам и покупает детям одежду доступных брендов. Что уж говорить о том, что носят они эту одежду, пока не вырастут из нее, как и обычные дети.

Одета всегда с иголочки

Фото: www.globallookpress.com / I–Images; Stephen Lock; Pool

Кейт Миддлтон неоднократно нарушала различные королевские традиции — это касается не только прически на день свадьбы. В основном все «повинности» герцогини связаны с ее непосредственным гардеробом. Принцесса Уэльская действительно славится своим умением красиво одеваться и подать себя. В свои 42 года супруга принца Уильяма стала образцом для подражания не только для женщин в Соединенном Королевстве, но и для представительниц прекрасного пола по всему миру.

Ее главный успех заключается в лучезарной улыбке — именно поэтому у аудитории постоянно складывается впечатление, что королевская особа «сияет». Также влияние на восприятие окружающими оказывает и ухоженная кожа, которая точно находится под чутким контролем грамотного косметолога.

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Независимо от погоды в Англии Кейт всегда выглядит безупречно — королевский этикет требует идеального внешнего вида. Ее платье каждый день предусматривает классические туфли-лодочки.

В гардеробе герцогини много нарядов оттенков зеленого и синего цвета. Судя по всему, именно эти оттенки нравятся Кейт чуть больше остальных.

Кейт часто называют иконой стиля, но в ее биографии было место и модным промахам: например, поначалу она посещала мероприятия в очень старых ботильонах, на которых были заметны следы изношенности.

Не только красавица, но и умница

Фото: www.globallookpress.com / Pool

Принцесса Уэльская прекрасно знает язык жестов. Однажды Кейт побывала в Национальном морском музее в Фалмуте, где ее приветствовали ученики из начальной школы Англиканской церкви имени короля Карла III. Перед просмотром гонки на лодках принцесса Уэльская захотела пообщаться со слабослышащим ребенком и удивила присутствующим знанием языка жестов.

В повседневной жизни Кейт всерьез увлекается живописью, что не забывает демонстрировать и во время официальных поездок. Теорию она хорошо усвоила в Университете Сент-Эндрюс, когда получила степень магистра по истории искусств. А свои практические навыки она показала на свадьбе сестры Пиппы в 2017 году. Тогда в руках всех приглашенных гостей оказались программки церемонии, на лицевой стороне которых был размещено изображение храма Святого Марка 12 века, нарисованное принцессой.

Мало кто знает, что Кейт Миддлтон — заядлый пчеловод. Когда Кейт и Уильям с детьми жили в Норфолке, принцесса лично занималась уходом за ульями и сбором меда — его она иногда раздает желающим во время королевских визитов.

Еще одно увлечение принцессы –кулинария. Известно, что она неплохо готовит. Кейт нередко балует детей на день рождения тортами, которые печет по ночам. Есть у невестки короля и какой-то фирменный рецепт чатни авторства ее покойной бабушки — баночку продукта она однажды подарила Елизавете II на Рождество.

Среди прочих хобби Кейт Миддлтон есть еще одно, по-настоящему особенное — дайвинг. В 2015 году она прошла курс обучения и получила лицензию Профессиональной ассоциации инструкторов по подводному плаванию. Увлечение жены разделяет и принц Уильям. В одном из интервью он сказал, что надеется, что его дети заинтересуются этим видом спорта, и вместе с Кейт они смогут показать им красоты океана.

Не совсем простушка



Что касается происхождения Миддлтон, то родители Кейт — диспетчер и бортпроводница. Но назвать их простачками язык не повернется. Еще в 80-х они создали собственную компанию, которая сделала их миллионерами. А родной дедушка Кейт, Питер Мидллтон, служил к королевских ВВС. И даже был вторым пилотом воздушного экипажа самолета герцога Эдинбургского.

Совсем крошкой Кейт прожила несколько лет вместе с родителями в Иордании. Там она посещала английский детский сад. А в 1986, кода ей исполнилось четыре года, семья вернулась в Великобританию.

Кейт училась в частной школе, и это было не самое лучшее время в ее жизни — девочку дразнили за полноту. Потом Миддлтоны переехали в Баклбери, и Кейт поменяла школу. Там травить школьницу решался уже не каждый: Миддлтон занялась спортом, быстро взяла себя в руки и привела фигуру в порядок.

Фото: www.globallookpress.com / s22

После школы Миддлтон отправилась учиться в Британский институт Флоренции. История искусств так увлекла ее, что образование Кейт продолжила в университете Сент-Эндрюс, в Шотландии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Уильям высказался после молчания о здоровье Кейт Миддлтон.