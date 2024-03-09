Губернатор Ростовской области рассказал о последствия атаки беспилотников на Таганрог
Губернатор Голубев: инфраструктура Таганрога после атаки БПЛА не повреждена
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Киевский режим вновь пытался ударить по мирному городу России.
Городская инфраструктура в Таганроге не пострадала после массовой атаки украинских беспилотников в ночь на 9 марта. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Правоохранительные органы работают на месте падения обломков», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Беспилотники пытались атаковать Таганрог после полуночи, но были перехвачены силами ПВО. Ранение получил сотрудник МЧС, устраняющий последствия на земле, он госпитализирован, угрозы для жизни нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ под Белгородом.