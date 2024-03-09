Фото, видео: www.globallookpress.com / mr6; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Пленный рассказал, каким образом западные «партнеры» настраивают их перед отправкой на фронт.

Британские инструкторы во время обучения украинских боевиков прививали им ненависть к русским. Об этом рассказывает пленный военнослужащий 24-й бригады ВСУ на видео, опубликованном министерством обороны России.

Речь идет о так называемом курсе молодого бойца в Великобритании, куда киевских режим отправлял своих боевиков. Там их учили пользоваться оружием, преподавали основы медицинской помощи.

«Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен», — признается Владимир Бучок.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевик ВСУ пожаловался на главные промахи Сырского.