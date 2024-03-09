Подминали под себя: как японцы создавали националистическое движение на Сахалине

Фото: www.globallookpress.com / Ina Hesmer

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В распоряжении ФСБ появились секретные данные, позволяющие в деталях разобрать японское движение «Киовакай».

Управление ФСБ России по Сахалинской области впервые обнародовало архивные документы о деятельности японской националистической организации «Киовакай» («Общество содружества» или «Общество согласия») на Южном Сахалине в годы Второй Мировой войны.

Согласно опубликованным документам, японская организация занималась национализацией корейцев, запрещая им говорить на родном языке, соблюдать свои традиции и носить национальную одежду. В основу идеологии «Киовакай» легла мысль о великой Японии и нового порядка в Азии. Деятельность формирования контролировала жандармерия, что позволяет утверждать об официальности существования организации.

Один из свидетелей тех процессов, начальник отделения японской полиции в городе Тодо (ныне Шахтерск — Прим.ред) Миура рассказал, что задачей организации «Киовакай» изначально считалось сближание корейского населения с японским с последующей перспективой лишить корейцев национальной идентичности.

Известно, что опубликованный архив включает в себя протоколы допросов участников движения, их признания, а также справки, подтверждающие характер действий со стороны японцев.

Все члены организации имели билеты, платили членские взносы, каждый из них «обязан был лично служить примером в работе и преданности японскому императору».

«Члены организации были обязаны выявлять лиц, плохо относящихся к производственной работе, лиц, высказывающих недовольство к существующему японскому императорскому строю, лиц, замешанных в шпионаже», — гласят документы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Япония прекращает выпуск в России известного антибиотика.