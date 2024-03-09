«Радикальное опровержение»: Пентагон поставил точку в слухах о визите НЛО на Землю

Пентагон: правительство США никогда не взаимодействовало с инопланетянами

Фото: www.globallookpress.com / KPA

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В Штатах не нашли доказательств существования НЛО и посещения пришельцами Земли. Но так ли все очевидно, как кажется на первый взгляд?

Согласно новому докладу Пентагона, который был подготовлен Управлением по разрешению аномалий и утвержден Конгрессом США, нет никаких доказательств существования НЛО и посещения инопланетянами Земли. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Обнародованный документ является самым «радикальным опровержением», опубликованным Пентагоном за последнее время. В докладе отмечается, что правительство Америки никогда не скрывало знаний о внеземных технологиях или прибытиях НЛО.

«Помимо мистификаций и подделок, дезинформация стала более распространенной, и сейчас ее легче распространять, чем когда-либо прежде, особенно благодаря современным передовым средствам обработки изображений», — сказано в отчете.

В документе также говорится, что создаваемый в Интернете контент может влиять на некоторые слои населения, способствуя укреплению предвзятых мнений.

В докладе подчеркнули: в большинстве случаев, когда сообщалось о наблюдении за НЛО или другими аномальными явлениями, речь шла об «обычных объектах». За пришельцев часто принимались американские самолеты-разведчики и дроны.

«Все следственные мероприятия, проведенные на всех уровнях классификации, пришли к выводу, что большинство случаев наблюдения было обычными объектами и явлениями и являлось результатом неправильной идентификации», — заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли НЛО перехватил ядерную боеголовку в США.