Силы ПВО за ночь уничтожили над территорией России 47 украинских беспилотников

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Большая часть вражеских дронов была нейтрализована в Ростовской области.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку при помощи 47 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (один БПЛА), Курской (два БПЛА), Волгоградской (три БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей», — сообщили в ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обломок сбитого украинского беспилотника повредил крышу поликлиники в Курске.