Силы ПВО за ночь уничтожили над территорией России 47 украинских беспилотников
новость
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Большая часть вражеских дронов была нейтрализована в Ростовской области.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку при помощи 47 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (один БПЛА), Курской (два БПЛА), Волгоградской (три БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей», — сообщили в ведомстве.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обломок сбитого украинского беспилотника повредил крышу поликлиники в Курске.