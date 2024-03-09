Обломок сбитого украинского беспилотника повредил крышу поликлиники в Курске Сегодня, 4:35 Виктория Алакоз 35 35

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Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Персонал и пациентов медучреждения эвакуировали в безопасное место. Что известно об инциденте?