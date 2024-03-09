В Таганроге отразили массовую атаку украинских беспилотников
Виктория Алакоз 214 0
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Фото: © РИА Новости
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О ситуации доложил губернатор региона Василий Голубев.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку украинских беспилотников в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
О пострадавших и повреждении инфраструктуры сведений не поступало.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ под Белгородом.