Байден обращается за советом к друзьям перед принятием важных решений

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Как на новость о неспособности главы Белого дома самостоятельно принимать решения отреагировали американцы?

Президенту США Джо Байдену, которому в этом году исполнится уже 82 года, важные политические решения помогают принимать старые друзья. Именно им, а не советникам Белого дома он больше всех доверяет, сообщила газета The Washington Post.

«Сотрудники Байдена обладают огромным опытом и знаниями, но когда он сталкивается с необходимостью принятия сложного решения, Байден не желает делать последний шаг, пока не поговорит с кем-то близко знакомым», — отметил журналист издания.

К примеру, в последний раз Байден за советов к друзьям-политикам обращался в конце прошлого года в вопросе соглашения США с Венесуэлой, которое предусматривало взаимное освобождение порядка 30 человек. Тогда американский лидер сначала обсудил тему с советниками, а после связался со старым товарищем Крисом Кунсом, чтобы заручиться поддержкой.

Помимо правильности принимаемых решений Байден советуется с друзьями-политиками и по вопросу реакции избирателей на его действия. При этом многие с такой политикой президента США не согласны, так как уверены — те, с кем он советуется, не способны предложить новых, свежих идей. Да и такое поведение означает, что американский лидер не в состоянии самостоятельно управлять страной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент СШа Джо Байден передал российскому коллеге в ежегодном послании «О положении страны».