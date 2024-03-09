Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Что получила избранница рэпера на 8 Марта?

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, в Международный женский день преподнес своей любимой Валентине Ивановой дорогостоящий подарок — машину Mercedes-Benz G-класса. Как сообщило издание KP.RU, его стоимость около 30 миллионов рублей.

В социальной сети девушка сразу же похвасталась подарком. На опубликованном видео она впервые села в машину и сделала кадры рядом с подарком. Шикарное средство передвижения, само собой, пришлось Ивановой по душе.

«Я тебя люблю, это крутая тачка, реально крутая тачка! Такого подарка на 8 Марта у меня еще не было. Спасибо, любовь моя, ты вновь запустил меня в космос», — отреагировала Иванова.

К слову, Тимати вместе с Ивановой уже не первый год. Некоторое время любовную связь они скрывали. Но в апреле 2022 года впервые подтвердили отношения, выйдя вместе в свет.

Это уже вторая машина Ивановой, подаренная Тимати. Осенью прошлого года артист вручил возлюбленной иномарку почти за 12 миллионов рублей. Тогда знаменитость подарил ей легендарный немецкий автомобиль Porsche 911.

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