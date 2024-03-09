Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Монумент снесли в Оттаве после скандала с чествованием Ярослава Гунько, служившего в годы ВОВ в этой дивизии.

МИД России приветствует решение Канады демонтировать памятник добровольческой украинской дивизии CC «Галичина». Во внешнеполитическом ведомстве назвали это первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране.

В ведомстве подчеркнули, что российские дипломаты, а также неравнодушные активисты и журналисты долгое время требовали убрать как этот, так и другие мемориалы приспешникам нацистов.

«Снос памятника эсэсовцам в Канаде стал первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране», — говорится в заявлении МИДа.

Монумент с выгравированной надписью «Погибшим за свободу Украины» был установлен в Оттаве в 1988 году. Именно в этой дивизии служил Ярослав Гунько, которого в прошлом году чествовали в правительстве Канады. По данным российских правоохранителей, нацист принимал участие в расстрелах мирных граждан в годы Великой Отечественной войны.

Накануне стало известно, что монумент снесли.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал аплодисменты нацисту в Канаде продолжением дела Гитлера.