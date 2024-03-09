«Зависит от его поведения»: Байден высказался о возможных дебатах с Трампом

Байден заявил, что его участие в дебатах зависит от поведения Трампа

Фото: www.globallookpress.com / Kevin Dietsch - Pool via CNP

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Выборы президента США пройдут в ноябре текущего года. Рискнет ли действующий лидер на публичные споры со своим главным соперником?

Президент США Джо Байден заявил, что примет решение об участии в дебатах с его главным соперником за кресло главы государства Дональдом Трампом с учетом того, как последний будет себя вести.

«Это зависит от его поведения», — сообщил глава Белого дома журналистам.

Прежде Трамп вызвал Байдена на дебаты, чтобы обсудить «жизненно важные» проблемы Штатов и американцев. Политик отмечал, что готов к «жаркому» разговору в любое время и в любом месте.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США провели ключевой этап президентских праймериз. Если говорить проще, то сразу в 15 штатах избиратели определяли, кого они хотят видеть кандидатами на пост главы государства. Как это было — смотрите в нашем репортаже.