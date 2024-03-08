Не смогла простить измену: Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Фото: www.globallookpress.com / Li Ying

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Заявление на развод знаменитость подала еще в июле прошлого года. Но даже тогда она была еще в раздумьях. Теперь же пару официально ничего не связывает.

Актриса Натали Портман и ее муж хореограф Бенжамен Мильпье развелись после 11 лет брака, сообщил журнал People. Знаменитость до последнего пыталась сохранить семью, сомневалась в решении расстаться, но точка была все же поставлена на днях.

Как сообщило издание, причиной расставания стало предательство Мильпье. Актриса так и не смирилась с изменой мужа. Знаменитости пока никак не прокомментировали официальный развод.

Встреча французского хореографа и актрисы произошла во время съемок фильма «Черный лебедь». В 2010 году за роль в этой картине Портман получила премию «Оскар». Через пару лет влюбленные сыграли свадьбу, пригласив только самых близких друзей и родственников. К тому времени у них уже был ребенок — сын Алеф. В 2017 году пара стала родителями во второй раз. У Натали и Бенджамина родилась девочка, которой дали имя Амалия.

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