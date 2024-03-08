Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Вариант переговоров по вопросу украинского конфликта без Москвы обе страны считают нереальным.

Россия обязана стать полноправной участницей будущего мирного саммита по Украине. К такому призвали Швейцария и Китай, сообщило издание South China Morning Post, ссылаясь на источники, близкие к переговорам.

«Швейцария и Китай разделяют прагматичный взгляд на то, как достичь мира, и что формат без участия обеих сторон рискует стать дипломатическим эквивалентом «потемкинской деревни», — сказано в материале.

Вместе с тем в публикации отметили, что две страны не считают вариант переговоров без России реальным. Более того, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил представителям Евросоюза, что саммит «не может быть конференцией, на которой будет разработан план, который затолкнут россиянам в глотку».

В Евросоюзе желание Швейцарии и Китая назвали неудачным, принимая решение, они все же будут руководствоваться, в первую очередь, позицией киевской власти. Кроме того, в Европе засомневались, что Россия согласится принять участие в саммите. По мнению неназванного в материале одного французского дипломата, если это случится с учетом, что мероприятие пройдет до выборов в Европарламент в июне, может сложиться впечатление, будто Евросоюз в чем-то уступает РФ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

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