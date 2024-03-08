В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba
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Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Инфраструктурный объект оказался поврежден в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. О каком именно объекте идет речь — он не уточнил.
В пятницу, 8 марта, в Днепропетровской области трижды объявляли воздушную тревогу.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал военным преступлением удары ВСУ по Белгороду.