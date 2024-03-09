Луковые маски и тыквенные семечки: как остановить выпадение волос в домашних условиях

Фото: www.globallookpress.com

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Эти народные средства помогут без лишних затрат вновь стать обладательницей густой и блестящей шевелюры.

Многие замечают, что с наступлением весны волосы начинают выпадать в большем количестве, нежели в другие сезоны. С чем это связано и как с этим бороться?

Врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина объясняет, что причины выпадения волос весной могут быть разными. Во-первых, это может быть связано с изменениями в организме человека. Он просыпается после зимней спячки и начинает активно вырабатывать гормоны, что может повлиять на работу фолликулов волос. Кроме того, весной витаминов и минералов в организме может не хватать из-за неполноценного питания зимой, что также может сказаться на состоянии волос.

«Весной нам требуется действительно больше различных питательных веществ, потому что световой день достаточно короткий и продолжительное время было холодно. Все это стресс для организма. В результате появляются различные заболевания — вирусные и бактериальные. Это ослабляет иммунную систему и в организме происходят неполадки. Соответственно, волосы тоже страдают. Важно также отметить, что в холоде рост волос замедляется», — отмечает специалист.

Чтобы справиться с проблемой выпадения волос весной, следует принимать ряд мер. Во-первых, необходимо обратить внимание на питание. Включите в свой рацион больше свежих фруктов, овощей, зелени и орехов — они содержат витамины и минералы, необходимые для здоровья волос. Также можно прибегнуть к приему БАДов. Однако перед этим стоит записаться на прием к врачу и сдать все анализы.

Важно правильно ухаживать за волосами. Избегайте частого использования фенов, утюжков и других инструментов, которые могут повредить шевелюру. Необходимо пользоваться увлажняющими и питательными масками для волос, делать их на основе масел, трав и растительных экстрактов.

Следует помнить о защите от солнца. Используйте специальные средства для защиты волос от ультрафиолетовых лучей. Носите головной убор, особенно если планируете проводить много времени на улице.

По мнению специалиста, стресс также может оказывать негативное воздействие на состояние волос и способствовать их выпадению. Когда человек находится в состоянии длительного напряжения, его организм вырабатывает гормоны, которые могут негативно сказываться на фолликулах волос. Это может привести к тому, что волосы станут ломкими, и в конечном итоге начнут выпадать.

Как помочь шевелюре в домашних условиях? Врач-диетолог назвала несколько действенных народных средств в борьбе с выпадением волос.

Луковые маски

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Многие отмечают их эффективность при выпадении волос. После процедур укрепляются корни, улучшается кровоснабжение кожи головы, волосяные луковицы получают питание. Лук имеет довольно богатый состав. В нем содержатся фитонциды, органические кислоты, эфирные масла, углеводы, витамин Е, С, каротин, витамины группы В, калий, хром, магний, сера, фосфор, натрий, кальций.

Но при приготовлении луковых масок нужно знать некоторые нюансы, а также ознакомиться с существующими противопоказаниями. Если у вас аллергия на лук или индивидуальная непереносимость, то от таких масок придется отказаться. Проверить маску на индивидуальную непереносимость можно, нанеся немного приготовленного состава на область запястья или возле уха. Если начинает зуд и покраснение — то этот вариант не для вас.

Репейное масло

Фото: www.globallookpress.com / Lars Hallstrom

Оно обладает множеством полезных свойств для укрепления и улучшения состояния волос. Масло содержит витамины и минералы, которые укрепляют волосяные луковицы и делают волосы более здоровыми и крепкими. А также борется с перхотью и себореей.

Репейное масло обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, что помогает бороться с перхотью и излишним жирным блеском на волосах. Для достижения наилучшего результата масло следует наносить на влажные волосы, распределяя по всей длине. Держать маску нужно несколько часов.

Маски с перцем

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Такие маски уже давно заслужили популярность среди женщин, мечтающих о красивых, здоровых и сильных волосах. Перец содержит в себе множество полезных витаминов и микроэлементов, которые способствуют укреплению волос, стимулируют их рост. Также маски с таким составом делают волосы блестящими и густыми.

Одним из основных преимуществ масок с перцем является их способность улучшить кровообращение кожи головы. Кроме того, перец способствует улучшению текстуры волос, делая их более гладкими, послушными и эластичными.

Однако стоит отметить, что они могут вызвать раздражение и жжение. Поэтому перед использованием необходимо провести тест на аллергию, а также соблюдать рекомендации по времени выдержки маски на волосах.

Кисломолочные маски

Фото: www.globallookpress.com

Одним из главных преимуществ кисломолочных масок является их способность укреплять волосы. Молочные белки содержат аминокислоты, которые улучшают структуру волос, делая их более крепкими и эластичными. Это средство помогает бороться с сухостью и ломкостью волос. Маски обладают отличной увлажняющей способностью, проникая вглубь волосков и увлажняя их изнутри. Это делает шевелюру более мягкой, шелковистой и блестящей.

Регулярное использование кисломолочных масок способствует улучшению работы сальных желез, что помогает избежать излишней жирности и появления перхоти.

Тыквенные семечки

Фото: www.globallookpress.com

Специалисты советуют активно употреблять их в пищу. Тыквенные семечки богаты ценными витаминами и минералами, такими как цинк, железо, магний, витамины группы В и кислоты Омега-3. Эти элементы играют важную роль в укреплении волосяных фолликулов, стимуляции роста волос и предотвращении их выпадения.

Цинк, содержащийся в тыквенных семечках, способствует производству коллагена, который необходим для здоровья кожи головы и стимуляции роста волос. Железо помогает крови транспортировать кислород к волосяным фолликулам, что также способствует их росту. Магний улучшает кровообращение в коже головы, что способствует укреплению и росту волос.

Витамины группы В играют важную роль в обмене веществ и улучшают общее состояние волос, делая их более крепкими и блестящими. Кислоты Омега-3, содержащиеся в тыквенных семечках, увлажняют сухую кожу головы, предотвращают ее шелушение и улучшают общее состояние волос.

Дарсонваль

Дарсонваль — это электрокосметическое устройство, которое используется для лечения и ухода за волосами. Прибор применяется для стимуляции кровообращения в коже головы, ускорения роста волос, улучшения их структуры и качества. Регулярное применение дарсонваля способствует улучшению общего состояния шевелюры, делая их более здоровыми, сильными и блестящими.

Важно отметить, что выпадение волос — один из побочных эффектов приема некоторых лекарственных препаратов. Возможно, проблема связана именно с этим. Не начали ли вы по рекомендации врача прием каких-либо препаратов? Это антидепрессанты, лекарства для диабетиков, препараты для снижения уровня артериального давления и холестерина. Даже начало приема, отмена или смена противозачаточных таблеток в некоторых случаях провоцирует активное выпадение волос.

В данном случае нужно обсудить проблему со своим врачом, который выписывал препараты, если вы заметили, что после начала их приема у вас стали выпадать волосы. Тогда специалист подберет другие препараты, которые не будут оказывать такого побочного эффекта.

Если проблема выпадения волос усугубляется, следует также обратиться к профильному врачу. Трихолог проведет диагностику состояния вашей кожи головы и волосяных фолликулов, выявит возможные причины и назначит комплексное лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты провоцируют выпадение волос.