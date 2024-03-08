Еврокомиссия намерена выделить Украине 4,5 миллиарда евро до конца марта

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Всего Евросоюз планирует направить киевскому режиму в этом году свыше 20 миллиардов евро.

Первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил во время визита в Киев, что страны Евросоюза планируют выделить Украине порядка 21 миллиарда евро. Его заявление транслировалось на сайте ЕК.

Отмечается, что будет проведено несколько платежей. До конца марта Евросоюз может выделить Киеву 4,5 миллиарда евро. В апреле — еще полтора.

При этом Валдис Домбровски отметил, что фактическая сумма может оказаться больше.

Однако не все европейские политики едины во мнении касательно того, какую военную помощь Киеву нужно оказывать. Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не могут найти точки соприкосновения по этому вопросу: Берлин уже отказался отправлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus, а Париж, в свою очередь, более агрессивна в желании передать вооружение Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Остин сделал громкое заявление по поводу СВО.