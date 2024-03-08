Умер актер из сериала «Няня»
Умер актер из американской версии «Моя прекрасная няня» Стив Лоуренс
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo
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Артист долгое время боролся с болезнью Альцгеймера.
Известный американский певец и актер Стив Лоуренс умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ABC News. По данным телеканала, артист скончался в результате осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Стив Лоуренс принимал участие в различных американских телешоу, а также сыграл десятки ролей в фильмах. Среди них — «Чистильщик», «Два с половиной человека», «Диагноз: убийство», «Она написала убийство».
Также артист сыграл в сериале «Няня», по мотивам которого в России был снят ситком «Моя прекрасная няня».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда индийского кино скончалась спустя пару часов после смерти сестры.