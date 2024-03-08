Умер актер из сериала «Няня»

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Артист долгое время боролся с болезнью Альцгеймера.

Известный американский певец и актер Стив Лоуренс умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ABC News. По данным телеканала, артист скончался в результате осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Стив Лоуренс принимал участие в различных американских телешоу, а также сыграл десятки ролей в фильмах. Среди них — «Чистильщик», «Два с половиной человека», «Диагноз: убийство», «Она написала убийство».

Также артист сыграл в сериале «Няня», по мотивам которого в России был снят ситком «Моя прекрасная няня».

Фото: Кадр из сериала «Суперпоезд», 1979 г.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда индийского кино скончалась спустя пару часов после смерти сестры.