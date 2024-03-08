Пять жителей сектора Газа погибли при сбросе с воздуха коробок с гумпомощью
Фото: Reuters / Amir Cohen
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Еще несколько человек получили ранения.
Пять человек погибли при сбросе с самолетов контейнеров с гуманитарной помощью в секторе Газа, сообщает телеканал Al Hadath.
Отмечается, что коробки упали с воздуха прямо на толпу беженцев в северной части анклава. Также несколько человек получили ранения.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.
В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.
Ранее 5-tv.ru писал, что Нетаньяху пообещал масштабные действия в Рафахе после эвакуации населения.