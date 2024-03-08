Пять жителей сектора Газа погибли при сбросе с воздуха коробок с гумпомощью

Фото: Reuters / Amir Cohen

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Еще несколько человек получили ранения.

Пять человек погибли при сбросе с самолетов контейнеров с гуманитарной помощью в секторе Газа, сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что коробки упали с воздуха прямо на толпу беженцев в северной части анклава. Также несколько человек получили ранения.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нетаньяху пообещал масштабные действия в Рафахе после эвакуации населения.