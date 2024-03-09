«Лучше не грешить»: Макаров узнает свое будущее при помощи эзотерики?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артист отметил, что эзотерика действительно интересная область знаний. Но пользуется ли он ей в своих личных целях?

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров рассказал, как он относится к эзотерике и пытается ли узнать свое будущее при помощи подобных методов. Свое мнение он высказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru на премьере комедии «Любовь со второго взгляда».

Оказалось, что к эзотерике артист относится нейтрально. Он ничего не имеет против, когда при помощи нее люди пытаются узнать будущее. Но свою жизнь знаменитость все же выстраивает сам, без какой-либо посторонней помощи.

«Если она (эзотерика. — Прим. ред.) существует и имеет спрос, значит это интересует девушек. Они всегда хотят узнать свое будущее, как сложится их судьба, как лучше повернуть, куда не повернуть. На Таро ничего не раскладывал, ничего не предсказывал. Стараюсь сам рулить своим настоящим, чтобы будущее было таким, каким я его запланировал. Конечно, отклонения всегда будут, не так, как мы хотим. Но все-таки, мне кажется, лучше не грешить и не заглядывать в будущее», — признался Макаров.

Творческий путь Вячеслава Макарова начался с КВН, где он был участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». На достигнутом артист не остановился, продолжив активно пробовать себя в других направлениях. Более трех лет он является ведущим популярного проекта «Маска», а также многих других шоу и различных премий.

К тому же Вячеслав Макаров активно развивается в музыкальной среде. Треки «Посмотри мне в глаза», «Разбуди меня», «Знак Водолея» и «Твоя история» твердо закрепились на музыкальных площадках и в плейлистах его поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вячеслав Макаров относится к экстремальным развлечениям.