«Немножко ненавидим»: Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с Топаловым

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В звездной семье то и дело возникают недопонимания. Но возлюбленные, кажется, вычислили формулу по спасению брака. В чем заключается секрет прочных отношений?

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как она и ее супруг Влад Топалов действуют, когда в семье наступает кризис. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru знаменитость призналась, что за шесть лет брака уже вычислила формулу, как погасить эмоции и не разругаться в пух и прах.

«Ели вы чувствуете, что вот-вот надвигается цунами конфликта, надо вспомнить, что вы вместе, в одной команде, а не друг против друга. И это нам с Владом очень помогает. Мы вспоминаем, что играем на одном поле, в одной команде, а не друг против друга. Тогда конфликт нивелируется», — призналась знаменитость на премьере комедии «Любовь со второго взгляда».

При этом ссоры в звездной паре возникают каждый день, добавила Тодоренко. Сначала эмоции берут верх, но чуть позже разум оказывается выше, и разлад в семье удается погасить.

«Мы с Владом сталкиваемся с кризисом каждый день. Немножко ненавидим друг друга, но гасим это эмоциональное пламя друг в друге и пытаемся направить в нужное русло», — сказала Тодоренко.

При этом, если сейчас Топалову и Тодоренко удалось научиться самостоятельно преодолевать трудности в отношениях, то раньше они обращались за помощью к психологу. Это случилось в один из кризисов, который чуть не довел пару до развода. На приеме специалист предложил супругам выполнить одно задание — устроить друг другу романтическое свидание. Тодоренко восприняла предложение сначала как глупость. Но, немного подумав, все же решила попробовать. В результате сеансы со специалистом помогли сохранить отношения.

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