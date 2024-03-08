«К Кулебе много вопросов»: Зеленский планирует уволить главу МИД Украины

Фото: OLEG PETRASYUK / ТАСС

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Чем недоволен украинский лидер?

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу. Об этом пишет «Страна.ua», ссылаясь на осведомленные источники.

«К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом, много претензий», — сообщают изданию источники.

Отмечается, что в офисе президента недовольны работой МИДа. Место Кулебы может занять Игорь Жовква, курирующий внешнеполитическое направление.

Прежде стало известно, что Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. По словам лидера Незалежной, Залужный сам захотел заниматься дипломатической деятельностью.

Многие аналитики считают, что таким образом Зеленский просто избавился от своего главного конкурента и отправил его на «политическую пенсию». Однако, по мнению, военного эксперта Павла Рыжевского, все не так просто. Он считает, что в Великобритании начнутся «смотрины» Залужного на роль президента Украины.