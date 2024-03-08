Тысячи жительниц Донбасса отмечают 8 Марта на передовой

Фото, видео: 5-tv.ru

Мужчины готовят им сюрпризы — например, бойцы группировки войск «Юг» записали поздравление прямо из окопов.

Особый день сегодня для женщин, которые праздник весны встречают в Донбассе. Это тысячи жительниц новых регионов страны и те, кто приближает нашу победу на фронте и в тылу, передает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Многие пошли на передовую добровольно, чтобы защищать Родину и спасать жизни бойцов и мирных граждан. У Марины Макаровой, начальника медпункта батальона, весь день расписан по минутам: с утра всех накормить и напоить, осмотреть пациентов, сделать перевязки.

«Кого-то выслушать, кому-то что-то подсказать, поддержать боевой дух, чтобы ребята понимали, что за ними есть тыл», — пояснила Макарова.

Марина — одна из тех женщин, что пошла служить в армию добровольно. И не просто служить, а отправилась прямиком в зону боев.

Первый раз Макарова попала на СВО в рамках командировки от одного крупного российского медучреждения. Говорит, была в шоке от того, насколько сильно отличается жизнь медработника на гражданке от работы в бою.

«В очередной из дней был сильный прилет, погас свет во всем городе. Света нет, и все, кто мог стоять в госпитале, светили фонариками, и оперировали. Быстро все подключили потом, но первые операции были сделаны без света», — вспоминает женщина.

Тысячи женщин сейчас находятся на передовой, или в условиях, максимально приближенных к боевым. Мужчины готовят им сюрпризы, бойцы группировки войск «Юг» записали поздравление прямо из окопов.

«Дорогие женщины! Хотим вас поздравить с 8 Марта», — говорят солдаты в поздравлении.

Праздник в условиях боевых действий не обошел и гражданских. В Донецке, пожалуй, впервые за несколько лет люди без опаски ходят по центральным улицам и ищут в магазинах подарки.

«Тюльпаны, розы, мимозы. Торговля на Донецком цветочном рынке сегодня идет в безостановочном режиме. А ведь еще совсем недавно сюда прилетало. И прилетало очень много», — рассказал Григорьев.

Ствольная и реактивная артиллерия била по городу как раз из взятой накануне Авдеевки. Теперь об этих черных днях стараются не вспоминать.

— Как вам вообще праздник в этом году? Поспокойнее в городе стало чуть-чуть? — спросил корреспондент.

— Ну как вам сказать? Пока спокойно. Деревья не цветут, но ничего, скоро зацветут, скоро будет все как прежде у нас, — ответил житель Донецка.

До этого желанного «как прежде», конечно, еще далеко. Но сами покупатели цветов и продавцы говорят: надежда уже появилась, метровые розы скупают охапками, а канонады почти не слышно.